منوعات

بطريقة لا تخطر على البال... ضابط شرطة حاول الغش في الامتحان

Lebanon 24
23-12-2021 | 13:23
A-
A+
Doc-P-900133-637758879216011272.jpg
Doc-P-900133-637758879216011272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واجه ضابط شرطة في ولاية أتر برديش الهندية موقفًا محرجًا بعدما فضح أمره وهو يحاول الغش في الامتحان بطريقة لا تخطر على البال.

وقال موقع "إن دي تي في" الهندي إن مسؤولي شرطة ولاية أتر برديش اكتشفوا أحد الضباط، الذي كان ينفذ خطة متقنة للغش في الامتحان.

وانتشر على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة إحباط محاولة غش الضابط، الذي استخدم شعرًا مستعارًا لإخفاء الأسلاك فوق رأسه، إلى جانب سماعتين صغيرتين في أذنيه، من أجل سماع الأجوبة.
 
وكان الضابط يخفي شريحة الاتصال داخل الشعر المستعار، حيث قام بتثبيتها بشكل جيد على رأسه، كما كان يعتمد على السماعتين اللا سلكيتين لإجراء الاتصال.

وكشف المصدر أن مسؤولي الشرطة واجهوا صعوبة في إخراج سماعات الأذن، التي تم إدخالها بعمق داخل أذني المرشح. 

واستغرب نشطاء على المواقع الاجتماعية من الحيلة التي لجأ إليها الضابط للغش، وقال أحد المعلقين: "لو استخدم هذا المجهود في التحضير للامتحان، لكان من الناجحين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-12-23
14:00 | 2021-12-23
12:53 | 2021-12-23
12:00 | 2021-12-23
10:00 | 2021-12-23
08:00 | 2021-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website