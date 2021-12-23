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وفاة أم مع أطفالها الأربعة جراء اختناقهم بغاز الفحم

Lebanon 24
23-12-2021 | 16:00
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أعلنت شرطة محافظة دهوك بشمال العراق، اليوم الخميس، وفاة أم مع أطفالها الأربعة جراء اختناقهم بغاز الفحم المستخدم للتدفئة في قرية تابعة لمدينة عقرة.
 
وقالت الشرطة في بيان، إن "الأم توفيت مع 4 من أطفالها في عقرة جراء الاختناق بغاز الفحم المستخدم للتدفئة فجر اليوم".

وأوضح البيان، أن "الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما نامت المرأة وأطفالها في قرية قوبكا بمنطقة غرداسين وماتوا بسبب غاز الفحم".

أشار بيان الشرطة، إلى أن "والد الأطفال لم يكن في المنزل وقت وقوع الحادث، إذ يعمل منتسبا في قوات البيشمركة".
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