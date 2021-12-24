في الـ 2022 مواليد هذه الأبراج سيمتلكون سيارة جديدة.. هل أنت من بينهم؟

يحل عام 2022 بعد أيام قليلة بأحداث مختلفة على جميع الأصعدة سواء العاطفية أو الصحية أو المهنية، لذلك يعمد الكثير من الأشخاص خلال هذه الفترة لوضع خطط جديدة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم في العام المقبل، كما يبحثون عن توقعات الأبراج الفلكية للشعور بالتفاؤل بما هو قادم.

إليكم توقعات الخبراء بالأبراج الفلكية التي قد تمتلك سيارة جديدة في العام المقبل، وفقاً لما ذكره موقع ." astrosage "

برج الحمل

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج الحمل، في عام 2022 ، بأن يمتلك سيارة جديدة بحلول شهر تموز أو آب أو سوف يستبدل سيارته بأخرى، كما سيجلب في شهري تشرين الأول والثاني أيضًا عددًا من الفرص لمولود الحمل لشراء سيارة في عام 2022.

برج السرطان

سيمتلك سيارة في أشهر كانون الثاني وشباط أو آذار ونيسان، أو في وقت لاحق من العام في أشهر تشرين الأول أو الثاني أو كانون الأول، والتي يحتاجها للتنزه مع أصدقائه وأفراد عائلته.

برج الميزان

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج الميزان، شراء سيارة في بداية عام 2022، خاصة في كانون الثاني وشباط وكذلك آذار، حيث احتمال أن يشتري مركبة تجارية مثل الشاحنات لنقل البضائع الثقيلة .

برج العذراء

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج العذراء، شراء سيارة فاخرة مثل الدفع الرباعي، وهناك احتمال أن يشتري مولود العذراء سيارة قابلة للتحويل خلال شهر كانون الثاني.

برج الدلو

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج الدلو، أن يشتري سيارة في العام المقبل، بداية من شهر نيسان حتى تموز، ولتحقيق ذلك ينصح الخبراء بأن يبدأ مولود الدلو بإدخار المال لشراء السيارة.

برج الحوت

يعتبر برج الحوت من الأبراج المحظوظة في عام 2022 ، حيث يتوقع خبراء الفلك أن يشتري مولود الحوت سيارة جديدة فاخرة في شهر نيسان المقبل.

برج الجدي

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج الجدي شراء سيارة جديدة لنقل البضائع في العام المقبل في الفترة الزمنية التي تبدأ من منتصف أيلول حتى بداية تشرين الثاني، أو بداية من شهر أيار حتى تموز.