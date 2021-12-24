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"القط اللص" يثير القلق.. والشرطة تعلق على أحدث جرائمه!

Lebanon 24
24-12-2021 | 02:00
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اكتسب قط شهرة واسعة بعدما أظهر مهارات فائقة في سرقة متعلقات الجيران، في ظاهرة أثارت انتباه السكان والشرطة في مدينة كرايستشيرش جنوبي نيوزيلندا.


وبدأ القط "كيث" ارتكاب جرائمه الطريفة بسرقة قطع الملابس والأحذية الخاصة بالجيران، لكنه مؤخرا عاد إلى المنزل حاملا "بونغ"، وهي أداة تستخدم لتدخين الحشيش، مع كيس به مسحوق أبيض غير معروف.

وقال دافيد وجيني رمبولد، مالكا القط البالغ من العمر 5 سنوات، في تصريحات نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، إن "طموحاته نمت على ما يبدو".
 
وأوضحت جيني مازحة: "اقترحت عليه أن يجلب الألماس والنقود أفضل، لكن هذا لم يحدث حتى الآن".

وأضافت أن "السكان مستمتعون أكثر من انزعاجهم من القط"، لكن اكتشافات "كيث" الأخيرة لفتت انتباه الشرطة.

ووفقا لمتحدث باسم الشرطة، فإن "ما يثير القلق بشكل خاص هو أحدث اكتشافات كيث (الأداة التي تستخدم لتدخين الحشيش). سنستغل الأمر ونسأله من أين حصل عليها".

ولجأت العائلة الصغيرة إلى وضع المسروقات التي يجلبها "كيث" في صناديق خارج المنزل بحيث يمكن للجيران استعادة مفقوداتهم، لكن مالكي القط يقولان إنه اعتاد سرقة نفس الأشياء بشكل متكرر.
المصدر: سكاي نيوز
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