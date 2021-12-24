هذه الأبراج تتعامل مع الآخرين بفوقية.. ابتعدوا عنها

هناك فئة من الناس تتعامل مع الآخرين بفوقية. الفوقية تجعل صاحبها يعامل الاخرين بدونية وذلك لانه يشعر بأنه يملك ما يميزه عن غيره وبالتالي هو الأفضل وغيره أدنى مرتبة منهم. الذين يعانون من الفوقية عادة ينظرون الى الآخرين نظرة تحقيرية وكل ما يصدر عنهم الغاية منه تقزيم الاخر وتحقيره والإثبات بأنهم أدنى منهم في كل شيء.

هم يعتبرون بأن الاخر لا يمكنه فهم ما يقوله وذلك لان قدرات الاخر العقلية تمنعه من فهم "الدرر" التي يحتفه بها. والمبدأ نفسه ينسحب على كل شيء اخر في حياتهم وفي تعاملهم مع الاخرين.

فمن هي الابراج التي تعاني من نزعة الفوقية؟

الدلو

الدلو ورغم كونه من الأبراج الذكية للغاية والمثقفة والتي تملك شخصية فريدة من نوعها لكنه يملك "لحظاته" التي يتعامل بها بفوقية مع الاخرين. أحياناً قد لا يقصد البرج هذا التعامل بفوقية مع الاخرين ولكن ما يخرج من فمه والأسلوب الذي يستخدمه يجعله يبدو متعالياً.

الأمر وكأن الدلو لا يمكنه أن يصدق أو يتقبل أن الاخرين يملكون نصف الذكاء الذي يملكه وعليه هو يتحدث معهم وكأنهم جهلة لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه.. وأنه هو الوحيد الذي يعرف ويدرك.

وبما أنه يميل لان يكون ساخراً فإن الفوقية مع السخرية يمكنها ان تتحول الى إذلال للاخرين.

الجدي

مولود الجدي من الأبراج التي لا يمكنها تقبل نصيحة احد أو رأي أحد لان البرج هذا على قناعة تامة بانه يعرف كل شيء وبأنه دائماً على حق. الجدي من الابراج التي لا يمكنها أن تثق بحكم أي شخص اخر على الامور، وعليه هو لا يريد نصيحة أحد أو رأي احد.

هو من النوع الذي يفضل ان يقوم بالمهمة مرتين أو ان يبذل جهداً مضاعفاً على أن يطلب المساعدة من أحد وذلك لانه لا يؤمن بقدرة احد ولا بأن اي شخص يملك المؤهلات للقيام بأي عمل كما يجب.

الجدي في المقابل يملك لساناً سليطاً ولكنه يرفض الاعتراف بذلك ويفضل تصنيفه على انه صراحة.. ولكن حتى ولو سلمنا جدلاً بانه صريح فان صراحته متعالية تحقر الاخر وتجعله يشعر بأنه بلا قيمة على الإطلاق.

الجوزاء

الجوزاء من الأبراج الفخورة جداً بنفسها خصوصاً في مجال قدرتها على المناقشة ومحادثة الاخرين. ولكن الامر مع الجوزاء ليس محادثة لانه لا يسمح للاخر بالحديث، بل هي عبارة عن قول الجوزاء لما يفكر به أو لرأيه، اما رأي الاخر فهو لا اهمية له لانه غير منطقي وغير صحيح. القناعة هذه نابعة من إستعلاء وفوقية يعاني منها البرج هذا.

بشكل دائم كل ما يقوله الجوزاء هو الأهم وكل ما ينجزه هو الأفضل وبالتالي لا أهمية لاي شخص اخر ولاعماله وأفعاله لانها تافهة ولا يمكنها أن ترتقي الى ما يقوم به البرج هذا.

السرطان

مولود السرطان من الابراج العاطفية والتي تظن بانها تعرف كل ما يجب معرفته عن هذه المشاعر وعليه هو لا يمكنه سوى تقديم النصائح للاخرين.. وبشكل عام هذه النصائح غير مرغوب بها. السرطان يتعامل مع الاخرين بفوقية لانه يظن بانه يعرف أكثر من غيره حين يتعلق الأمر بعلاقات غيره. والإستعلاء يبرز بأوضح صوره حين يقرر المضي قدماً في تقديم النصائح وحتى لوم الاخر على عدم الاخذ بها لانه كان على حق. مشكلته هو انه لا يعتبر انه يعاني من الفوقية وكل ما يخيل اليه هو انه يحاول مساعدة الاخرين ولكن ما يحصل هو أن يجعل الامور أسوأ للجميع.

العذراء

العذراء يخيل اليه بانه يعرف كل شيء وغالباً ما يظن بانه الشخص الاكثر ذكاءاً في أي مكان يتواجد فيه. هذه القناعة تأتي مع إستعلاء شديد وتعامل يحقر الاخرين وبشدة. في الواقع محيط العذراء وبسبب فوقيته يحاول وبشكل دائم النيل منه لا لغاية انتقامية وانما «لتحجيمه».

البرج هذا لن يعترف بانه يعاني من نزعة الفوقية بل سيعتبر الامر بانه جزء من شخصيته وبان كل تصرفاته واقواله نابعة من الذكاء الذي يملكه.. والعذراء بالفعل برج ذكي ولكنه يحب إبراز ذلك على حساب الاخرين من خلال معاملتهم وكأنهم لا يفقهون شيئاً.