هاجموا "بابا نويل" ورشقوه بالبيض.. ما القصة؟ (صور)

في عيد الميلاد يرتدي الكثير من الأشخاص ملابس شخصية سانتا كلوز الخيالية أو بابا نويل، و يقومون بارتداء هذا الزي بالمطاعم أو الحدائق لادخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال، إلا أن هذه المرة اختلف الوضع تماماً في حديقة شيكاغو، حيث ألقي القبض على مهاجمين يرشقون البيض بالكاميرا وهم يهاجمون آدم وايت، الذي كان يرتدي ملابس بابا نويل التي اعتاد على الظهور بها في المواسم الأربعة الماضية، حيث يلقي التحية على أفراد المجتمع خارج متجر شقيقه ولكنه تعرض لكمين من قبل رجلين يرتديان ملابس داكنة اللون.

وقال وايت لشبكة"CBS ":"لقد بدأوا للتو في إلقاء البيض علي، وشعرت وكأن بعض الصخور الصلبة أو شيء من هذا القبيل - لا أعرف، ضربوني على وجهي وألقوا البعض من الخلف ومن الأمام، كنت أحاول دفعهم بعيدًا".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، برغم من الهجوم الذى تعرض له أدم إلا إنه لا يزال يخطط لنشر فرحة العيد، حيث قال: "سيشجعني ذلك على فعل المزيد".

وأوضح وايت: "لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة"، مشيرًا إلى أنه ممتن لأنه لم يصب بأذى.

ووايت، الذي يرتدي زي بابا نويل اعتاد كل عام إلقاء التحية على العملاء خارج المتجر المحلي لشقيقه، واتصل في نهاية الهجوم بالشرطة لكنهم لم يتمكنوا من تعقب مهاجميه.