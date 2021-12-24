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هو عام التغييرات المصيرية.. اليكم توقعات الفلك لهذا البرج في 2022

Lebanon 24
24-12-2021 | 10:38
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ما هي التطورات والأحداث والحظوظ التي سترافق برج السرطان في العام 2022؟ وهل سيكون العام 2022 جيد لبرج السرطان على الصعيد العاطفي؟ وهل ستأتي العديد من الفرص لإجراء تغيير في علاقاته العاطفية؟ اليكم بحسب هذا التقرير مع موقع "الجميلة"، أبرز التوقعات لبرج السرطان في العام 2022، على الصعيد العاطفي وفقاً لعلماء الفلك والأبراج. 

ستكون حياتك العاطفية بشكل عام مرضية في عام 2022. يُسلط عام 2022 الضوء على تميُّزك بالجرأة والعزم والقدرة العالية على التنظيم وتحقيق ما تريد. وتبدأ السنة بهدوء وتشعر بأنك بحاجة لمن تحب فتتقرب منه. ستجعلك الجرأة التي تتمتع بها أكثر قدرة على الإلتزام بعلاقاتك العاطفية فالكثير من اللقاءات والتوقعاات بالإرتباط في طريقها إليك. هنالك إزدهار في الجانب الإبداعي في شخصيتك في النصف الأول لهذا العام. عام 2022 هو عام التغييرات المصيرية بالنسبة لك. تكون هذه السنة أفضل بكثير من السنة السابقة وقد تُشكّل منعطفا في حياتك، وستحمل لك أحداث كثيرة ومتنوعة. ستتلقى تأكيدات بخصوص شكوكك. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتحقق رغباتك أخيراً. إذا بدأ شهر يناير بكونك أنانياً بعض الشيء، فستتواصل قريباً مع الناس في شباط. في شهر اذار، ستحتاج إلى نصيحة الأصدقاء أو أفراد الأسرة المقربين فيما يتعلق بحياتك العاطفية. في نيسان وحزيران واب، يتدفق الكرم في كلا الاتجاهين، وتظل منتبهاً ويتفهم من حولك توقعاتك. ومع ذلك، احذر من الأسبوعين الأولين من تموز والنصف الثاني من ايلول، عندما يؤدي سوء التفاهم إلى إثارة المشاكل وقد يتسبب في الأذى. نتيجة لذلك، ستكرس وقتك الخاص لأحبائك في أكتوبر بدافع الحاجة إلى رؤية التوازن. يدعمك كوكب المشتري الموجود في برج الحوت في منزلك التاسع، ويمنحك حظوظ كبيرة جداً. ويوفر لك الفلك فرصاً كثيرة لتحسين أوضاعك. قد يكون لديك سفر. قد تمر ببعض الأزمات البسيطة ولكنها لا تؤثر على وضعك الصحي بشكل عام.

قد تضع لك الأقدار حدوداً يجب أن لا تتخطاها وأن تبقى متحفظاً جداً أمام بعض النزاعات العائلية والزوجية. سر بهدوء ولا تتخطى حدودك وابحث عن الإعتدال في كل شيء فالإحتمالات كثيرة في هذا الشهر ومتنوعة.
ستجد الكثير من الوقت لعلاقات غرامية واذا اردت أن تختار وقتا للزواج فافعل ذلك بالصيف، واذا عاد اليك الحبيب فلا تغلق الباب في وجهه .ستبذل الجهود الكبيرة لمساعدة من تحب او أنّ الحبيب قد يقدم لك يد العون في فترات متفرقة من العام . يعرف العازبون زمناً ملائماً للزواج مع بدايات هذا العام وسنجد أنّ الكثير من مواليد السرطان يرتبطون بصورة مفاجئة، والكثير منهم سيعوض ما فاته في سنوات القطيعة التي عاشها. ينصحك الفلك بأن توطد علاقاتك وأن تبتعد عن إثارة المشاكل والنزاعات.
المصدر: الجميلة
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