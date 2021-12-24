جريمة مروّعة... أخ يقتل شقيقه!

أكدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في العراق، اليوم الجمعة، مقتل أستاذ جامعي أثناء عودته إلى منزله في منطقة واحد حزيران بمحافظة كركوك بشمال العراق.وقالت الوكالة في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت عن حادث اغتيال مسلحين لأستاذ جامعي على أنه حادث إرهابي، وبعد التحقيق تبين بأن الحادث جريمة جنائية بحته حول قيام المتهم بقتل شقيقه إثر خلافات عائلية".