أفيال ترتدي ملابس بابا نويل توزع الكمامات على تلاميذ مدرسة في تايلاند... (صورة)

قامت أفيال في تايلاند، تضع الكمامات وقبعات بابا نويل، بتوزيع المطهرات والكمامات والبالونات على تلاميذ مدرسة في الاحتفال السنوي بعيد الميلاد.

وحسب "رويترز"، يقام هذا الاحتفال بمدرسة جيراسارتويتايا في إقليم ايوتايا بشمال بانكوك منذ أكثر من 15 عامًا، واكتسب أهمية خاصة في العامين الماضيين وسط تفشي وباء كورونا وما تضمنه من عمليات إغلاق وتعليم عن بعد.

Elephant Santas pass out face masks, hand gel in Thai school tradition https://t.co/vKe7mo8KIX pic.twitter.com/S2kMmhG4Sg — Reuters (@Reuters) December 24, 2021



وقال منظم الاحتفال إن "التلاميذ يعانون من ضغوط بسبب الدراسة عن بعد لذا نحن نأمل أن يشعرهم هذا الحفل بالسعادة ويشجعهم على القدوم إلى المدرسة".

ونقلت "رويترز"، عن أحد الطلاب بالمدرسة الابتدائية قوله: "أنا متحمس للغاية لأن مثل هذا الحفل يقام مرة واحدة في السنة وأعتقد أن مدرستي هي المكان الوحيد الذي به فيلة في زي بابا نويل".

يذكر أن السلطات في تايلاند كانت قد أغلقت المدارس مجددًا في نيسان الماضي وبدأت حملة تطعيم لتلاميذ المدارس الثانوية في تشرين الأول قبل عملية إعادة فتح متقطعة وتناوب في أيام الحضور.