"بابا نويل" يتسلق مستشفى للأطفال في موسكو... (فيديو)

تسلق أشخاص يتقمصون شخصية "بابا نويل"، المعروف في روسيا باسم "ديد موروز"، جدران مستشفى للأطفال في العاصمة الروسية موسكو، ليتمنوا للمرضى المقيمين داخله سنة جديدة سعيدة.ونزل عشرات الأشخاص الذين تطوعوا لارتداء زي "بابا نويل" الأحمر على جانبي مستشفى موروزوف، محاولين إدخال البهجة في نفوس الأطفال خلال أيام العطلة هذه.وأصبح هبوط "بابا نويل" على سطح المستشفى تقليدا سنويا للعام الخامس على التوالي، وفي كل مرة يحاولون إسعاد المرضى الصغار مع حلول العام الجديد.