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"بابا نويل" يتسلق مستشفى للأطفال في موسكو... (فيديو)

Lebanon 24
24-12-2021 | 14:06
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تسلق أشخاص يتقمصون شخصية "بابا نويل"، المعروف في روسيا باسم "ديد موروز"، جدران مستشفى للأطفال في العاصمة الروسية موسكو، ليتمنوا للمرضى المقيمين داخله سنة جديدة سعيدة.
ونزل عشرات الأشخاص الذين تطوعوا لارتداء زي "بابا نويل" الأحمر على جانبي مستشفى موروزوف، محاولين إدخال البهجة في نفوس الأطفال خلال أيام العطلة هذه.
وأصبح هبوط "بابا نويل" على سطح المستشفى تقليدا سنويا للعام الخامس على التوالي، وفي كل مرة يحاولون إسعاد المرضى الصغار مع حلول العام الجديد.
 
 
و"ديد موروز" في روسيا هو شخصية خيالية، تشبه شخصية "سانتا كلاوس" أو "بابا نويل"، التي تمنح الهدايا للأطفال خلال أعياد نهاية رأس السنة الميلادية.
 
 
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