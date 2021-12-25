5 ابراج تفي بوعودها دائماً...هل انت من بينهم؟

لا يفي معظم الأشخاص بوعودهم، ويمكن أن تخلق مثل هذه السلوكيات غير المتوقعة الكثير من الفوضى وتسبب المتاعب. ووفقاً لعلم الفلك والأبراج فإنّ شخصيتك وطباعك تحدد حجم إلتزامك بالوعد الذي تُطلقه. وعليه فإنّ بعض الأبراج تلتزم بوعودها مقابل فئة لا تلتزم على الإطلاق. فهل أنت من الأبراج التي تفي بوعودها؟ تابعي مع "الجميلة" وتعرفي على مواليد خمسة أبراج تفي بوعودها دائماً.



هذه هي الأبراج التي تفي بوعودها دائماً



يكره برج الحمل كسر ثقة أي شخص ويُعرف دائماً بالوفاء بوعوده. إنه حريص في وضع الخطط حتى لا يكسرها. سوف يبذل قصارى جهده دائماً لمساعدتك في المواقف الصعبة. وعادةً لا يقدم أي وعود خارج دائرة الراحة الخاصة به.. ولكن مستعد للقيام بالمستحيل في حال كانت هذه الوعود تتعلق بأمر ما يرتبط بعائلته.



برج العذراء

يُعتبر مولود برج العذراء منظم ومنشد للكمال، ويقلق كثيراً بشأن مواكبة كل التفاصيل، ويقلق أيضاً بشأن عدم قدرته على الوفاء بوعده، وبالتالي يبذل قصارى جهده للاحتفاظ بكلمته، وإذا لم يتمكن من الوفاء بوعوده، يشعر بالخجل من خذلان شخص آخر.



برج القوس

يهتم القوس كثيراً بصورته ويمتنع عن فعل أي شيء يضر بسمعته. لديه دوافع داخلية للوفاء بوعوده في الوقت المحدد. هذا ليس لأنه يريد مساعدتك، ولكن في الغالب لأنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه شخص سيئ. قد يكون الأمر مُربكاً في بعض الأحيان، ولكن وبمجرد خروج تلك الكلمات من فمه فهو سيلتزم بالتأكيد حتى ولو كان تنفيذ وعده سيضعه في مواقف أو في أماكن صعبة. برج الحمليكره برج الحمل كسر ثقة أي شخص ويُعرف دائماً بالوفاء بوعوده. إنه حريص في وضع الخطط حتى لا يكسرها. سوف يبذل قصارى جهده دائماً لمساعدتك في المواقف الصعبة. وعادةً لا يقدم أي وعود خارج دائرة الراحة الخاصة به.. ولكن مستعد للقيام بالمستحيل في حال كانت هذه الوعود تتعلق بأمر ما يرتبط بعائلته.برج العذراءيُعتبر مولود برج العذراء منظم ومنشد للكمال، ويقلق كثيراً بشأن مواكبة كل التفاصيل، ويقلق أيضاً بشأن عدم قدرته على الوفاء بوعده، وبالتالي يبذل قصارى جهده للاحتفاظ بكلمته، وإذا لم يتمكن من الوفاء بوعوده، يشعر بالخجل من خذلان شخص آخر.برج القوسيهتم القوس كثيراً بصورته ويمتنع عن فعل أي شيء يضر بسمعته. لديه دوافع داخلية للوفاء بوعوده في الوقت المحدد. هذا ليس لأنه يريد مساعدتك، ولكن في الغالب لأنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه شخص سيئ. قد يكون الأمر مُربكاً في بعض الأحيان، ولكن وبمجرد خروج تلك الكلمات من فمه فهو سيلتزم بالتأكيد حتى ولو كان تنفيذ وعده سيضعه في مواقف أو في أماكن صعبة.