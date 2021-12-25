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منوعات
5 ابراج تفي بوعودها دائماً...هل انت من بينهم؟
Lebanon 24
25-12-2021
|
01:00
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لا يفي معظم الأشخاص بوعودهم، ويمكن أن تخلق مثل هذه السلوكيات غير المتوقعة الكثير من الفوضى وتسبب المتاعب. ووفقاً لعلم الفلك والأبراج فإنّ شخصيتك وطباعك تحدد حجم إلتزامك بالوعد الذي تُطلقه. وعليه فإنّ بعض الأبراج تلتزم بوعودها مقابل فئة لا تلتزم على الإطلاق. فهل أنت من الأبراج التي تفي بوعودها؟ تابعي مع "الجميلة" وتعرفي على مواليد خمسة أبراج تفي بوعودها دائماً.
هذه هي الأبراج التي تفي بوعودها دائماً
برج الحمل
يكره برج الحمل كسر ثقة أي شخص ويُعرف دائماً بالوفاء بوعوده. إنه حريص في وضع الخطط حتى لا يكسرها. سوف يبذل قصارى جهده دائماً لمساعدتك في المواقف الصعبة. وعادةً لا يقدم أي وعود خارج دائرة الراحة الخاصة به.. ولكن مستعد للقيام بالمستحيل في حال كانت هذه الوعود تتعلق بأمر ما يرتبط بعائلته.
برج العذراء
يُعتبر مولود برج العذراء منظم ومنشد للكمال، ويقلق كثيراً بشأن مواكبة كل التفاصيل، ويقلق أيضاً بشأن عدم قدرته على الوفاء بوعده، وبالتالي يبذل قصارى جهده للاحتفاظ بكلمته، وإذا لم يتمكن من الوفاء بوعوده، يشعر بالخجل من خذلان شخص آخر.
برج القوس
يهتم القوس كثيراً بصورته ويمتنع عن فعل أي شيء يضر بسمعته. لديه دوافع داخلية للوفاء بوعوده في الوقت المحدد. هذا ليس لأنه يريد مساعدتك، ولكن في الغالب لأنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه شخص سيئ. قد يكون الأمر مُربكاً في بعض الأحيان، ولكن وبمجرد خروج تلك الكلمات من فمه فهو سيلتزم بالتأكيد حتى ولو كان تنفيذ وعده سيضعه في مواقف أو في أماكن صعبة.
برج الدلو
تبدو فكرة الإخلال بالوعد بالنسبة لمولود الدلو بمثابة وصمة عار على نفسه. هو من أكثر الأبراج التي تلتزم بكلمتها، وإن وعد بشيء فهو سيفي به بالتأكيد. ولكن المشكلة معه هي أنه عادةً يصعب الحصول على وعد منه لأنه لا يحب إلزام نفسه بشيء قد لا يقوى على تنفيذه. فهو يكره وبشدة الذين ينكثون وعودهم.. وعليه فهو لن يقوم بذلك على الإطلاق.
برج الحوت
برج الحوت مرتبط بالقوانين والعقود، فهو يعرف قيمة كلمته ولا يستخف بها. وهذا يمنحه سجلاً رائعاً للوفاء بكلمته. إنّ إحساسه بالمسؤولية لا يسمح له بالتراجع عن كلمته. سوف يضمن بكل الوسائل أنه يستطيع الوفاء بوعده. إنه يقدر كثيراً إلتزاماته الخاصة، ويلتزم بكلمته مهما حدث. نكث الوعد لا يأتي بسهولة بالنسبة له.
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