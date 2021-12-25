بحركة خطيرة... أخوان يحطمان رقما قياسيا! (فيديو)

دخل أخوان من فيتنام مؤخرا، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما نجحا من صعود درج طويل، بطريقة غريبة.





وصعد الأخوان جيانج ونجيب كوك، 100 درجة، بطريقة أكروباتية، حيث حمل أحدهما الآخر على رأسه.

وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فإن الشقيقين حطما الرقم القياسي في حدث نظم في كاتدرائية سانت ماري في جيرونا بإسبانيا.

وقال الأخوان إن منظمي الحدث اضطروا لبناء 10 درجات إضافية، حيث أن الكاتدرائية كان بها 90 فقط.



ووصف جيانج الإنجاز بأنه "صعب المنال"، مضيفا: "حافظنا على معدل تنفسنا، وكانت أقدامنا ثابتة، وصعدنا الدرجات بسرعة معتدلة حتى خط النهاية".



جدير بالذكر أن الإخوان حققا هذا الإنجاز خلال 53 ثانية فقط.