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منوعات
"أقوى سيدة في العالم" تحطم رقمها السابق في جر الشاحنة... (فيديو)
Lebanon 24
25-12-2021
|
05:47
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حطمت السيدة الإيرانية جيتي موسوي، المعروفة بلقب "أقوى سيدة في العالم"، رقمها القياسي السابق في جر شاحنة نقل ثقيلة.
ويظهر مقطع الفيديو أدناه نجاح موسوي في جر شاحنة تزن 17 طنًّا و200 كيلوغرام، لمسافة 41 مترًا خلال دقيقة و31 ثانية فقط لتكون بذلك حطمت رقمها القياسي الذي سجلته عام 2019، حسبما نقلت قناة "تريند بايلر".
وصرحت "أقوى امرأة في العالم" بعد تحقيق إنجازها قائلة: "أنا سعيدة للغاية لأنني فعلت ذلك، أنا لا أريد استعراض قوتي، أريد أن أقول إنه إذا أراد الإنسان فعل شيء ما وحاول القيام به، حتى لو كانت امرأة، يمكنها فعل ذلك، يمكن للجميع القيام بذلك".
وكانت موسوي قد نجحت عام 2019، في تسجيل رقم قياسي بعد أن جرت شاحنة تزن 12 طنًّا لمسافة 30 مترًا، فقط عن طريق الحبال.
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