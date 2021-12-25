تفاصيل مؤلمة... حادثة دهس "مفحط" لمعلمة وطفلتيها بالرياض

تصدر وسم "نسرين النوفل" قائمة الأكثر تداولًا في السعودية بعد حادث الدهس التي تعرضت له معلمة رفقة طفلتيها، أثناء ممارسة مراهق يبلغ من العمر 12 عامًا، التفحيط بأحد شوارع الرياض.





ونشر الإعلامي طارق النوفل، شقيق المعلمة نسرين عبر حسابه على "تويتر" تغريدة قال فيها: "‏أختي وقرة عيني أم ياسر ترقد في العناية المركزة إثر حادث مروري فقدت فيه طيرين من طيور الجنة "جنى ولين".. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرًا وجعل جنى ولين شفيعتين وستارًا عن النار، دعواتكم لها". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توثق لحظة انحراف السيارة بعدما فقد قائدها السيطرة عليها ودهس المعلمة وطفلتيها جنى ولين أثناء عبور الطريق ما أسفر عن وفاة الطفلتين، فيما تم نقل المعلمة إلى العناية المركزة في حالة حرجة، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة ضبط الجاني.ونشر الإعلامي طارق النوفل، شقيق المعلمة نسرين عبر حسابه على "تويتر" تغريدة قال فيها: "‏أختي وقرة عيني أم ياسر ترقد في العناية المركزة إثر حادث مروري فقدت فيه طيرين من طيور الجنة "جنى ولين".. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرًا وجعل جنى ولين شفيعتين وستارًا عن النار، دعواتكم لها".