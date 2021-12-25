منوعات

أهانها في الشارع وصفعها أمام أولادها!

Lebanon 24
25-12-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-900634-637760341433063487.jpg
Doc-P-900634-637760341433063487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو لشخص يهين سيدة ويصفعها أمام أولادها.

ويتضمن الفيديو قيام أحد الأشخاص يدعى وائل بصفع سيدة على وجهها أمام الناس ويحرض أحد الأشخاص لتصويره وهو يتعدى عليها بالضرب، رغم توسلات الضحية في محاولة لاستجداء عطفه، إلا أنه لم يبال بتوسلاتها، وضربها بلا رحمة.

في الفيديو الذي لا يتعدى مدته 45 ثانية يقف أحد الأشخاص يدعى وائل وهو ممسكاً، بعنق سيدة ترتدي عباءة سوداء، تبين أنها شقيقة زوجته، ومقيمين بالوراق.

وقال أحد شهود العيان على الواقعة، إن السيدة تدعى منار.م،  تبلغ من العمر 27 عامًا، تعرضت للضرب والإهانة على يد زوج شقيقتها، بسبب رفع شقيقتها قضية خلع ضده، فحاول الانتقام منها لظنه أنها السبب في اتخاذ شقيقتها هذه الإجراء.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2021-12-25
16:00 | 2021-12-25
14:00 | 2021-12-25
11:00 | 2021-12-25
09:05 | 2021-12-25
08:00 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website