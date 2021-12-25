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منوعات
أهانها في الشارع وصفعها أمام أولادها!
Lebanon 24
25-12-2021
|
06:00
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو لشخص يهين سيدة ويصفعها أمام أولادها.
ويتضمن الفيديو قيام أحد الأشخاص يدعى وائل بصفع سيدة على وجهها أمام الناس ويحرض أحد الأشخاص لتصويره وهو يتعدى عليها بالضرب، رغم توسلات الضحية في محاولة لاستجداء عطفه، إلا أنه لم يبال بتوسلاتها، وضربها بلا رحمة.
في الفيديو الذي لا يتعدى مدته 45 ثانية يقف أحد الأشخاص يدعى وائل وهو ممسكاً، بعنق سيدة ترتدي عباءة سوداء، تبين أنها شقيقة زوجته، ومقيمين بالوراق.
وقال أحد شهود العيان على الواقعة، إن السيدة تدعى منار.م، تبلغ من العمر 27 عامًا، تعرضت للضرب والإهانة على يد زوج شقيقتها، بسبب رفع شقيقتها قضية خلع ضده، فحاول الانتقام منها لظنه أنها السبب في اتخاذ شقيقتها هذه الإجراء.
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