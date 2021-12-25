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بابا نويل "يهبط" من السماء إلى أطفال موسكو (فيديو)

Lebanon 24
25-12-2021 | 06:03
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هنأ المتسلقون من رجال الطوارئ في موسكو والذين ارتدوا أزياء بابا نويل (ديد موروز) الأطفال المرضى في مستشفى " موروزوف" للأطفال في موسكو.

وذلك بعد أن نزلوا من سقف المستشفى  ليسلموا الأطفال هدايا عبر نوافذ الغرف التي يرقدون فيها.
 
 
هنأ المتسلقون من رجال الطوارئ في موسكو والذين ارتدوا أزياء بابا نويل (ديد موروز) الأطفال المرضى في مستشفى " موروزوف" للأطفال في موسكو.

وذلك بعد أن نزلوا من سقف المستشفى  ليسلموا الأطفال هدايا عبر نوافذ الغرف التي يرقدون فيها.
 
وكانت معهن كلبة تسمى "ماروسيا" تصاحب دائما رجال إطفاء الحريق في موسكو والذين يعتبرونها تميمة لهم.

وجاء في بيان نشرته بلدية موسكو أن فريق "ديد موروز" أقام مسيرة احتفالية قبالة مبنى المستشفى شارك فيها شخصيات من حكايات رأس السنة، بمن فيهم  "ديد موروز" وابنته الثلجية "سنيغوروتشكا" وفرقة من الدمى.
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