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الملكة إليزابيث تطلق شرابًا ميلاديًّا خاصًا بها

Lebanon 24
25-12-2021 | 06:07
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أطلقت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، شرابًا خاصًا بها بمناسبة عيد الميلاد، وعلى الرغم من سعره الباهظ، فقد بدأ ينفد من رفوف متجر قصر ساندرينغهام الملكي.
 
ويبلغ سعر القنينة الواحدة من شراب "Christmas prosecco" البالغ حجمها 200 مل، والتي تكفي لملء قدح واحد 15 جنيهًا إسترلينيًّا (20 دولارًا أميركيًّا) وهي متوفرة في متجر قصر ساندرينغهام، حيث  تقضي الملكة تقليديًّا عيد الميلاد، لكن نظرًا لتشديد قيود كورونا على خلفية انتشار متحور "أوميكرون"، فإنها ستحتفل بعيد الميلاد هذا العام في قصر وندسور.

والقناني مزينة بأشجار روبن وهولي وتنوب، وهي مليئة بنسبة 11 في المئة من شراب البروسيكو المنتج في إيطاليا

ونقلت صحيفة The Mirror عن موظف في القصر في ساندرينغهام قوله إن كل شخص هناك "سيفتقد الملكة وعائلتها خلال عيد الميلاد، ولكن بعد العام الذي أمضته نأمل أن تحظى صاحبة الجلالة بوقت ممتع قدر الإمكان". 
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