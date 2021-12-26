للإحتفال بعيد الميلاد... بريطاني غلف منزله بالكامل بورق هدايا

تحرص معظم الأسر فى مختلف أنحاء العالم على الاحتفال بعيد الميلاد، من خلال تزيين شجرة الكريسماس وتعليق الزينة على الأبواب والجدران وشراء تماثيل بابا نويل، لكن توم هوكر الذي يعيش في مدينة برايتون بإنجلترا أراد أن يحتفل بعيد الميلاد بطريقة مختلفة ومميزة، حيث قام بشراء ورق تغليف هدايا يجمع بين اللونين الأحمر والأبيض وغطى به مطبخه وغرفة جلوسه بالكامل لقضاء العطلات في محاولة منه ليشعر ليحتفل بطريقة مختلفة بعيد الميلاد هذا العام.وقام توم البالغ من العمر 38 عاماً، بلف كل شيء من الأرضية إلى ثلاجته، بورق الهدايا الذى يجمع بين اللونين الأحمر والأبيض حتى لم يبقى أثر ظاهر لطلاء الجدران أو الأرضية، لكن ذلك لم يكلفه سوى 20 جنيهًا إسترلينيًا، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.ولسوء حظ، توم لم يستطيع الاحتفال بالورق لفترة طويلة من الوقت حيث بدأ الورق الملون في التصدع، بعد فترة قليلة من الوقت، كما صعب عليه أن يعيد تغليف غرفتي المعيشة والمطبخ مرة أخرى، حيث قال توم:" لقد رأيت ورق تغليف معروضًا للبيع في المتجر، لذلك اشتريت ورق بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا وغلفت به غرفة المعيشة، وكان من المفترض أن تكون الجدران ووحدات المطبخ فقط مغلفة، لكن أكملت تغليف الجدران فوق الأريكة والصناديق والتلفزيون وحتى الغلاية وكنت سأحب أن أتركه لفترة أطول ، لكنني قمت بلف الثلاجة والميكروويف والتلفزيون والغلاية بغباء، لذلك كان من المحزن أن يتصدع الورق".