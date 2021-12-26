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5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟

Lebanon 24
26-12-2021 | 02:00
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يحلم كل شخص بتحقيق المزيد من أحلامه على أرض الواقع، لذلك يسعى للتخطيط والبحث عن مختلف الوسائل التي تساعده على تحقيق ذلك، ولكن يفضل في الكثير من الأحيان الاطلاع على حظك اليوم وتوقعات الأبراج الفلكية، ليستمد منها الشعور بالأمل وبأن الغد يحمل له كل ما يتمنى تحقيقه على أرض الواقع، ولهذا نستعرض في التقرير، توقعات علماء الفلك للأبراج التي يمكن أن تمتلك منزل جديد العام المقبل، وفقاً لما ذكره موقع "newsncr".
 
برج الحمل
يتوقع خبراء الفلك لمولود برج الحمل خلال العام المقبل، أن يشتري سيارة في أوائل عام 2022، ثم في أواخر العام يشتري عقار جديد يعيش فيه.

برج الثور
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور خلال العام المقبل أن يقضي الكثير من الوقت فى حضور مناسبات مختلفة مع أسرته وأصدقائه، إلى جانب استثماره لنقوده في مشروع كبير، يستطيع من خلاله الحصول على النقود التي تمكنه من شراء منزل جديد.


برج الجوزاء
يتوقع خبراء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يحصل على جميع وسائل الراحة في عام 2022، خلال فترة شهر نيسان إلى نهاية العام ومن المتوقع أن يشتري سيارة ومنزل جديد.

 

برج السرطان
يتوقع خبراء الفلك لمولود برج السرطان خلال العام المقبل أن تتحسن حالته المادية حتى إنه يستطيع شراء جميع الأشياء التي يحلم بها، منها سيارة جديدة وعقار جديد وقد يدخل في مشروع جديد.

برج العذراء
يتوقع خبراء الفلك لمولود برج العذراء خلال العام المقبل أن يتحسن وضعه المالى حتى إنه سوف يبحث عن منزل جديد وأفضل لشرائه.
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