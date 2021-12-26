منوعات

طريقة غريبة عجيبة لتذوق الطعام... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-12-2021 | 14:00
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طور مخترع ياباني نموذجا أوليا لشاشة تلفزيون قابلة لـ"اللعق" يمكنها عكس نكهات الطعام، وهي خطوة أخرى نحو إنشاء تجربة مشاهدة متعددة الحواس.

والجهاز المسمى Taste the TV (TTTV)، يستخدم 10 علب نكهات يتم رشها معا لتكوين مذاق طعام معين. ثم يتم لف عينة النكهة ووضعها فوق شاشة تلفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها.

وقال هومي مياشيتا، الأستاذ بجامعة ميجي في طوكيو، إنه في عصر كوفيد -19، يمكن لهذا النوع من التكنولوجيا أن يعزز طريقة تواصل الناس وتفاعلهم مع العالم الخارجي، مشيرا إلى أن "الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم، حتى أثناء البقاء في المنزل".

ويعمل مياشيتا مع فريق من حوالي 30 طالبا أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة المتعلقة بالنكهة، بما في ذلك الشوكة التي تجعل مذاق الطعام أكثر ثراء. وقال إنه بنى نموذجا أوليا لـTTTV خلال العام الماضي وأن النسخة التجارية ستكلف حوالي 100000 ين (حوالي 875 دولار أمريكي).
(الغارديان)
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