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"خطر غير متوقع".. رجل يقتحم قصر الملكة إليزابيث بقوس ونشاب

Lebanon 24
26-12-2021 | 16:00
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أوقفت الشرطة البريطانية رجلا يشتبه في أنه اقتحم أراضي قصر وندسور، حيث كانت الملكة إليزابيث الثانية تقضي عيد الميلاد، حاملا ما وصفته بأنه قوس ونشاب.


وأوضحت شرطة المنطقة في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت أن "التحقيق جار في هذا الحادث بالتعاون مع زملاء من شرطة العاصمة"، مضيفة أنها رصدت الشاب المتسلل البالغ 19 عاما في الساعة 8:30 بتوقيت غرينيتش صباح يوم عيد الميلاد.

وأمضت الملكة يوما هادئا بعيد الميلاد في القصر الواقع غرب لندن.

وأوقف الرجل للاشتباه في إقدامه على التسلل إلى موقع محمي وحيازة سلاح هجومي.
وأوضحت صحيفة "صنداي ميرور" أن المسؤولين عن كاميرات المراقبة رصدوا رجلا يحمل ما بدا أنه قوس ونشاب، فيما أشارت صحيفة "مايل أون صنداي" إلى أن الرجل استخدم سلما من حبال لتسلق السور.

وأكدت الشرطة أن "الإجراءات الأمنية اتخذت بعد لحظات من دخول الرجل الأرض المحيطة بالقصر"، مشددة على أنه "لم يدخل أي مبنى".

وأشارت إلى أن "افراد العائلة المالكة أبلغوا بالحادث".

ومنذ بداية الجائحة، أقامت الملكة إليزابيث الثانية في قصر وندسور بالقرب من لندن، حيث أمضت فترات الحجر المتتالية.
 
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