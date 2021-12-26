"خطر غير متوقع".. رجل يقتحم قصر الملكة إليزابيث بقوس ونشاب

أوقفت الشرطة البريطانية رجلا يشتبه في أنه اقتحم أراضي قصر وندسور، حيث كانت الملكة إليزابيث الثانية تقضي عيد الميلاد، حاملا ما وصفته بأنه قوس ونشاب.وأوضحت شرطة المنطقة في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت أن "التحقيق جار في هذا الحادث بالتعاون مع زملاء من شرطة العاصمة"، مضيفة أنها رصدت الشاب المتسلل البالغ 19 عاما في الساعة 8:30 بتوقيت غرينيتش صباح يوم عيد الميلاد.وأمضت الملكة يوما هادئا بعيد الميلاد في القصر الواقع غرب لندن.وأوقف الرجل للاشتباه في إقدامه على التسلل إلى موقع محمي وحيازة سلاح هجومي.