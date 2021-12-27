14
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
أسترالي ممنوع من مغادرة إسرائيل إلا بعد 8000 عام .. اليكم ما جرى
Lebanon 24
27-12-2021
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
منعت دعوى طلاق أبا أستراليا لطفلين من مغادرة إسرائيل لمدة 8000 عام تقريبا، بعد أن تقدمت طليقته بشكوى ضده تطالبه بتقديم النفقة لأطفاله.
وانتقل الأسترالي نوعام هابرت، البالغ 44 عاما من العمر للعيش في إسرائيل عام 2012 بهدف أن يكون قريبا من عائلته.
وعندها قدمت زوجته السابقة إلى المحكمة "طلب منع سفر"، يمنعه من مغادرة إسرائيل لأي سبب كان حتى يدفع "ديونا مستقبلية" من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 مليون دولار في عام 2013.
وإلى حين أن يدفع الأب المبلغ الإجمالي، يمنع من مغادرة إسرائيل قبل 31 ديسمبر 9999، بدون أية إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة.
وأوضح هابرت: "منذ عام 2013، وأنا محتجز في إسرائيل".
ويُعتقد أن هابرت هو واحد من العالقين في إسرائيل بسبب قانون الطلاق.
وقال هابرت في تصريح لموقع News.com.au إن "هناك مواطنين أستراليين آخرين مثله، يتعرضون للاضطهاد من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي فقط لأنهم كانوا متزوجين من إسرائيليات".
تابع
الأكثر قراءة
5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟
Lebanon 24
5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟
02:00 | 2021-12-26
26/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين في لبنان.. هكذا سيتغير قريباً
Lebanon 24
سعر البنزين في لبنان.. هكذا سيتغير قريباً
06:09 | 2021-12-26
26/12/2021 06:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط متقاعد لزملائه: استعدوا
Lebanon 24
ضابط متقاعد لزملائه: استعدوا
01:45 | 2021-12-26
26/12/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟
Lebanon 24
سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟
14:23 | 2021-12-26
26/12/2021 02:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
12:19 | 2021-12-26
26/12/2021 12:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:00 | 2021-12-27
5 ابراج يعيشون الظلم بسبب تواضعهم الزائد...هل انت من بينهم؟
23:00 | 2021-12-26
برجك اليوم
16:00 | 2021-12-26
"خطر غير متوقع".. رجل يقتحم قصر الملكة إليزابيث بقوس ونشاب
14:00 | 2021-12-26
طريقة غريبة عجيبة لتذوق الطعام... اليكم التفاصيل
12:00 | 2021-12-26
جولة سريعة... اليكم أبرز الأحداث الفنية والاجتماعية لعام 2021
11:00 | 2021-12-26
هل تتذكرون الطفل الذي كان يدخن 40 سيجارة يومياً؟ هكذا أصبح اليوم
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
27/12/2021 08:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
27/12/2021 08:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
27/12/2021 08:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact