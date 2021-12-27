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أسترالي ممنوع من مغادرة إسرائيل إلا بعد 8000 عام .. اليكم ما جرى

Lebanon 24
27-12-2021 | 00:00
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منعت دعوى طلاق أبا أستراليا لطفلين من مغادرة إسرائيل لمدة 8000 عام تقريبا، بعد أن تقدمت طليقته بشكوى ضده تطالبه بتقديم النفقة لأطفاله.

وانتقل الأسترالي نوعام هابرت، البالغ 44 عاما من العمر للعيش في إسرائيل عام 2012 بهدف أن يكون قريبا من عائلته. 

وعندها قدمت زوجته السابقة إلى المحكمة "طلب منع سفر"، يمنعه من مغادرة إسرائيل لأي سبب كان حتى يدفع "ديونا مستقبلية" من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 مليون دولار في عام 2013. 

وإلى حين أن يدفع الأب المبلغ الإجمالي، يمنع من مغادرة إسرائيل قبل 31 ديسمبر 9999، بدون أية إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة. 

وأوضح هابرت: "منذ عام 2013، وأنا محتجز في إسرائيل". 

ويُعتقد أن هابرت هو واحد من العالقين في إسرائيل بسبب قانون الطلاق.

وقال هابرت في تصريح لموقع News.com.au إن "هناك مواطنين أستراليين آخرين مثله، يتعرضون للاضطهاد من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي فقط لأنهم كانوا متزوجين من إسرائيليات".
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