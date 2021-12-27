19
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
فيلم يحقق مليار دولار إيرادات فى عصر كورونا!
Lebanon 24
27-12-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حالف الحظ بيتر باركر خلال عطلة نهاية الأسبوع، فرغم المنافسة القوية من فيلمي ماتريكس وسينغ الجديدة، وتصاعد القلق بشأن المتحور أوميكرون، ظل فيلم "سبايدر مان: نو واي هوم" في المركز الأول وتجاوزت إيراداته حاجز المليار دولار على مستوى العالم.
ووفقا لتقديرات الاستوديو، فقد أضاف "سبايدر مان إلى ايراداته"، الأحد، 81.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام، بانخفاض 69 بالمئة عن عطلة نهاية الأسبوع الأولى.
وحقق الفيلم، الذي أنتجته شركتا سوني ومارفل، 467 مليون دولار في دور السينما في أميركا الشمالية، وهو ما يزيد على ضعف الأرباح المحلية التي حققها فيلم "شانغ شي وأسطورة الخواتم العشرة"، الذي احتل المركز الأول في وقت سابق من العام الجاري.
وبتحقيقه 587.1 مليون دولار في 61 سوقا خارجية خلال 12 يوما فقط من إطلاقه، حصد "سبايدر مان" 1.05 مليار دولار على مستوى العالم ليحقق أعلى إيرادات خلال الجائحة.
وهذا هو أول فيلم ينتج خلال الجائحة تتجاوز إيراداته المليار دولار، ويتشابه مع فيلم "ستار وورز" في كونه ثالث أسرع فيلم على الإطلاق يحقق ذلك، من دون الاستفادة من إطلاقه في الصين.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟
Lebanon 24
سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟
14:23 | 2021-12-26
26/12/2021 02:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة غريبة يتابعها الملايين.. هذا ما توقعت به العرافة بابا فانغا للعام 2022
Lebanon 24
ظاهرة غريبة يتابعها الملايين.. هذا ما توقعت به العرافة بابا فانغا للعام 2022
10:30 | 2021-12-26
26/12/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان ذاهب إلى الإنفجار في هذا التاريخ.. هذا ما توقعته ماغي فرح
Lebanon 24
لبنان ذاهب إلى الإنفجار في هذا التاريخ.. هذا ما توقعته ماغي فرح
14:44 | 2021-12-26
26/12/2021 02:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
12:19 | 2021-12-26
26/12/2021 12:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يضرب "الثلج" في لبنان.. السعر ارتفع وهكذا أصبح
Lebanon 24
الدولار يضرب "الثلج" في لبنان.. السعر ارتفع وهكذا أصبح
11:17 | 2021-12-26
26/12/2021 11:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2021-12-27
مقتحم قصر ملكة بريطانيا يكشف دوافعه...فما السبب؟
05:24 | 2021-12-27
فصله مديره من العمل فرمى نفسه من الطابق الثالث... ومفاجأة في موقع الانتحار
04:00 | 2021-12-27
"فضيحة مدوية".. 400 اختبار خاطئ لكورونا!
03:00 | 2021-12-27
4 أبراج مستحيل أن تنهي عملها في الموعد المحدد... هل أنت من بينها؟
02:00 | 2021-12-27
أتذكرون أصغر مدخن في العالم؟ هذا ما حلّ به!
01:00 | 2021-12-27
5 ابراج يعيشون الظلم بسبب تواضعهم الزائد...هل انت من بينهم؟
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
27/12/2021 15:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
27/12/2021 15:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
27/12/2021 15:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact