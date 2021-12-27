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فيلم يحقق مليار دولار إيرادات فى عصر كورونا!

Lebanon 24
27-12-2021 | 05:00
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حالف الحظ بيتر باركر خلال عطلة نهاية الأسبوع، فرغم المنافسة القوية من فيلمي ماتريكس وسينغ الجديدة، وتصاعد القلق بشأن المتحور أوميكرون، ظل فيلم "سبايدر مان: نو واي هوم" في المركز الأول وتجاوزت إيراداته حاجز المليار دولار على مستوى العالم.


ووفقا لتقديرات الاستوديو، فقد أضاف "سبايدر مان إلى ايراداته"، الأحد، 81.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام، بانخفاض 69 بالمئة عن عطلة نهاية الأسبوع الأولى.
 
وحقق الفيلم، الذي أنتجته شركتا سوني ومارفل، 467 مليون دولار في دور السينما في أميركا الشمالية، وهو ما يزيد على ضعف الأرباح المحلية التي حققها فيلم "شانغ شي وأسطورة الخواتم العشرة"، الذي احتل المركز الأول في وقت سابق من العام الجاري.

وبتحقيقه 587.1 مليون دولار في 61 سوقا خارجية خلال 12 يوما فقط من إطلاقه، حصد "سبايدر مان" 1.05 مليار دولار على مستوى العالم ليحقق أعلى إيرادات خلال الجائحة.

وهذا هو أول فيلم ينتج خلال الجائحة تتجاوز إيراداته المليار دولار، ويتشابه مع فيلم "ستار وورز" في كونه ثالث أسرع فيلم على الإطلاق يحقق ذلك، من دون الاستفادة من إطلاقه في الصين.
المصدر: سكاي نيوز
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