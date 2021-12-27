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4 أبراج مستحيل أن تنهي عملها في الموعد المحدد... هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
27-12-2021 | 03:00
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يفضل الكثير من الأشخاص إنجاز المهام المطلوبة منهم أولاً بأول حتى لا تتراكم عليهم أكثر من ذلك، لكن البعض الأخر يرفع دائماً شعار "أجل عمل اليوم إلى الغد"، وذلك لأسباب مختلفة منها الشعور بالكسل أو تجنب الشعور بالإرهاق والتوتر وغيرها من الأسباب المختلفة، وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia ".
برج الدلو
يفضل مولود برج الدلو دائماً الشعور بالحرية والتصرف بالطريقة التي تناسبه دون الاهتمام بآراء الأخرين، لذلك لا يحب أن يشعر بتحمل المسؤولية، أو بالتقيد ولهذا لا ينهي المهام المطلوبة منه في وقتها بل يظل يؤجلها حتى ينهيها قبل موعد تسليمها بفترة قليلة.

برج الثور
يستغرق مولود برج الثور وقت طويل لإنهاء المهام المطلوبة منه، وذلك لتفكيره الطويل في وضع خطة تساعده على إنهاء المهام بالطريقة التي تناسبه، لكن عندما ينتهي من وضع الخطة ينهي مهامه بطريقة مميزة.

برج الحوت
يفضل مولود برج الحوت العيش في الخيال أكثر من الواقع وهذا ما يجعله يستغرق وقت طويل في إنجاز المهام المطلوبة منه بسبب قضاء الوقت في ابتكار أفكار مختلفة ومبدعة لإنجاز مهامه.

برج العذراء
يحرص مولود برج العذراء الوصول للمثالية في كل شيء يفعله في حياته، لذلك يستغرق الكثير من الوقت، في التدقيق بالتفاصيل ووضع خطة تساعد على إنهاء المهام المطلوبة منه، على أكمل وجه، حتى يشعر بالرضا عن نفسه، لذلك لا ينهي المهام المطلوبة منه في وقت قصير ولكن يحتاج لفترة أطول لإنجازها بالصورة التي يحلم بها.
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