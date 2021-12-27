جمل غاضب يقتل شاباً

فارق شاب الحياة في منطقة الخالدية في محافظة المفرق الأردنية، مساء أمس الأحد، جراء ضربة قاضية من جمل غاضب.وقال مقربون من الشاب إن الراحل اشترى الجمل قبل مدة وظل يحاول ترويضه خلال الفترة الماضية.وأفادوا بأنه وخلال إحدى محاولات الترويض، انفلت الجمل ووجه ضربات قوية للشاب وألحق به إصابات عديدة.وتم إسعاف الشاب إلى مستشفى المفرق الحكومي إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.