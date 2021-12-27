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برجك اليوم

Lebanon 24
27-12-2021 | 23:00
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الحمل
 تساهم حيويتك الدائمة في إتمام مهامك على أفضل وجه وفي الوقت المناسب
 
الثور
 تزداد مسؤولياتك هذا اليوم وتكون النتائج باهرة وتصب في مصلحتك وتحقّق لك أرباحاً غير منتظرة
 
الجوزاء
 تزداد مسؤولياتك هذا اليوم وتكون النتائج باهرة وتصب في مصلحتك وتحقّق لك أرباحاً غير منتظرة
 
السرطان 
تواجهك صعوبات جمّة هذا اليوم لكنها لن تحدّ من نشاطك المعهود
 
 
الاسد
السعادة غالباً ما توفر لك مزيداً من الراحة، فتفكر على نحو أكثر راحة إلى جانب الشريك
 
العذراء
 قد يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك
 
 
الميزان
كن حاسماً في بعض الأمور ومتفهماً في بعضها الآخر، وخصوصاً أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل
 
 
العقرب
اذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وقوفك إلى جانب الشريك يزيد اعجابه بك ويعزز الثقة بينكما
 
القوس
 مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة
 
 
الجدي
 إذا كنت تشعر بأن الاستقرار مع الشريك لم يعد ممكناً، فبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل إلى النتائج الوخيمة
 
 
الدلو
 تجنّب التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرّض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل، لكنك تستدرك الأمر سريعاً
 
الحوت
اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: السومرية
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