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في الـ 2022 هذه الأبراج ستجد حب حياتها.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
28-12-2021 | 00:30
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الإنسان يبحث دائماً عن الشخص الذي يعيش معه حياته القادمة ويتوافق معه في الكثير من صفاته الشخصية، حتى يشعر معه بالراحة النفسية والسعادة والأمان الذى يحلم به، ويتوقع خبراء الفلك بأن يعثر بعض الأشخاص خلال العام المقبل على حب حياتهم وهؤلاء ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، التي نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".

 

برج القوس

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج القوس أن يجد شريك حياته في عام 2022، ولأنه يتمتع بروح المغامرة والمرح، سوف يستطيع أن يضفي على علاقته الطابع الرومانسي.

 

برج العذراء

يتوقع خبراء الفلك أن يكون عام 2022 هو عام برج العذراء حيث سيجدون الاستقرار والأمان في العلاقات العاطفية، وقد يصادفون شخصًا ثمينًا جدًا والذي يتعلم منه برج العذراء معنى الحياة ويشعر معه بالفرح، وهناك احتمالات بأن يدخل برج العذراء في علاقة مع شخص يتمتع بشخصية قوية تتوافق مع العذراء الذي يتمتع هو الآخر بنفس السمة، مما يساعد على تقوية علاقتهما ببعضهما البعض.

 

برج الثور

يبحث برج الثور عن الشعور بالراحة والاستقرار في العلاقات العاطفية، ومن المتوقع أن يجد هذا الشعور أخيراً مع شخص جديد يتعرف عليه خلال العام المقبل.

 

برج الجدي

يتوقع خبراء الفلك دخول برج الجدى في علاقة عاطفية جديدة في عام 2022، حيث يعثر أخيراً على الحب الحقيقي و يمكن أن تتطور العلاقة إلى زواج .

 

برج السرطان

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج السرطان أن يدخل في علاقة روحية مع شخص جديد يفهمه ويستوعبه، ويتمتع بنفس صفاته، ومن المتوقع أن يقضي معه الكثير من الأوقات الممتعة التي تصبح ذكرى جميلة لهما خلال فترة حياتهما معاً.

 

 

 

المصدر: اليوم السابع
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