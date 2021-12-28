من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)

مع اقتراب العام الجديد، يترقب الكثيرون بشغف ما يخبئه لهم العام الجديد من أحداث وتطورات في حياتهم، خاصة على الصعيد العاطفي والمهني والمالي والصحي.

ويأمل الكثيرون بعد عام متفاوت الأحداث بين الصعود والهبوط، أن يحظون بعام سعيد مليء بالازدهار والتوفيق. فكيف تتوقع أن يكون حظ برجك؟

خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي قدمت لـ"اليوم السابع" أبرز توقعات الأبراج 2022 على الصعيد المهني، والتي بدأتها بالأبراج التي ستكون أكثر ازدهارًا وحظًا في العمل.

الأبراج الأسعد حظًا في العمل في 2022

يأتي برج العقرب في صدارة الأبراج التي من المتوقع أن تشهد حياتها المهنية ازدهارًا في 2022، وقالت خبيرة الأبراج إن هذا الحظ يعززه كونه برج ذكي ويعرف كيف يصل لأهدافه. يليه برج القوس الذي يحب دائمًا أن يطور نفسه ويتعلم كل ما هو جديد ويعرف كيف يصل لحلمه، بشرط ألا ييأس. أما مولود برج الحمل فهو برج مثابر ويجيد التركيز على الهدف ولا يجعل أي جانب آخر من حياته كالجانب العاطفي أو الشخصي أن يؤثر على مستقبله.

وأخيرًا يأتي برج الجوزاء الذي يشهد مساره المهني ازدهارًا خلال 2022 لكن عليه أن يكون حذرًا من الغرور الذي يمكن أن يعطله كثيرًا.

توقعات الأبراج 2022 على الصعيد المهني

أما باقي الأبراج فقالت خبيرة الأبراج إنها في عام 2022 ستحظى بعام جيد أيضًا وبعض الحظ في العمل ولكن عليها أن تنتبه من بعض المحاذير.

وحذرت خبيرة برج الثور من العناد الزائد الذي يعطل نجاحه رغم أنه عملي ويحب عمله ومخلص له. وكذلك برج الجدي الذي يزدهر عمليًا ويمكن أن يصل لما يريده لكن يمكن أن يضيع كل شيء منه في لحظة بسبب العند. أما برج الأسد وبرج الحوت فهما لا يسعيان بما يكفي رغم تمتعهما بالذكاء والموهبة والعلاقات الاجتماعية الجيدة.

وبرج العذراء رغم تركيزه في مستقبله إلا ان ما يعطله هو أنه لا يغتنم بعض الفرص التي تأتيه لأنه ينتظر الأفضل منها. أما برج الميزان فتضيع منه الفرص بسبب تردده في اتخاذ القرارات رغم أنه شديد الذكاء في عمله. وأخيرًا برج الدلو عليه الانتباه إلى افكاره الجيدة والذكية، فعليه أن ينفذها بسرعة ولا يتحدث عنها قبل التنفيذ لأنها كثيرًا ما تسرق وتحقق نجاح لغيره.