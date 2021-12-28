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حادثة غريبة... لص ينام في أحد المنازل

Lebanon 24
28-12-2021 | 12:00
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في واقعة غريبة من أمرها، ضبط أصحاب منزل بشارع التليفزيون وسط مدينة الأقصر المصرية، لصا غلبه النعاس أثناء السرقة، ووجدوه غافيا في الفراش داخل إحدى حجرات المنزل.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الأقصر، إشارة من قسم الأقصر، بناء على بلاغ من صاحب منزل، يفيد بضبط لص يدعى ع. م  (30 عاما)، نائما في فراشه بعد أن غلبه النعاس أثناء محاولته السرقة بعد منتصف الليل.

هذا وانتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ وتمكنت من ضبط اللص والتحفظ عليه داخل القسم والكشف على سجله ومعلوماته، وتم تحرير محضر شروع في سرقة، كما تم عرض المتهم على النيابة العامة.

(المصري اليوم) 
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