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فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!

Lebanon 24
28-12-2021 | 05:29
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كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لقائد دراجة نارية يسحل فتاتين وسيدة خلال سرقته هاتف محمول.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفحص أمكن تحديد المجنى عليهن (طالبتان مقيمتان بدائرة القسم، إحداهما تبين أنها مصابة بسحجات، والثانية ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تبين أنها مصابة بكدمة بالظهر) .. وبسؤال والد الفتاتين أيد وأكد ما جاء بالفحص".

وتابعت: "باستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الهروب أمكن تحديد المتهم (مقيم بمنطقة المعصرة) . وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد إلى الهاتف المحمول المسروق لدى عميله سئ النية، سائق ومقيم بمنطقة المعصرة".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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