عمرها 5 سنوات فقط... والد يعطي ابنته الكوكايين بدلا من الدواء!

فتح القضاء الإيطالي تحقيقاً في إعطاء مواطن إيطالي ابنته البالغة خمس سنوات مادة الكوكايين المخدّرة مذوّبة في كوب من الماء، بدلاً من إعطائها مليّناً للأمعاء ودواءً مدراً للبول.وأوضحت وكالة "أنسا" الإيطالية أنّ الفتاة التي تسمّمت عشية عيد الميلاد في منزلها الواقع في مدينة رافينا، نُقلت بشكل طارئ إلى المستشفى في بولونيا، حيث باتت في مأمن من الخطر.وأخطر الوالد خدمات الطوارئ بعدما شعر بالقلق جراء تدهور صحة طلفته.وفتح مكتب المدعي العام في رافينا تحقيقاً.وأثناء تفتيش المنزل، عثر المحققون على آثار للكوكايين.