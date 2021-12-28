10 أرقام غير مسبوقة في 2021

من المناخ إلى الأسعار، مرورًا بالرياضة وعالم الفن وحتى الفضاء، أوردت وكالة "فرانس برس" أبرز الأرقام القياسية التي سجلت في عام 2021.
واختارت الوكالة 10 أرقام قياسية نوردها كما يلي..
الأكثر دفئًا
قالت الإدارة الأميركية الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، إن شهر تموز 2021 كان أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم.
وتسببت حرائق الغابات في سيبيريا وأميركا الشمالية وحول البحر الأبيض المتوسط في انبعاث مستويات قياسية من ثاني أكسيد الكربون في شهري تموز وآب، وفق برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لرصد الأرض.
أسعار غاز قياسية
مع إعادة فتح الاقتصادات المتضررة جراء كوفيد، ازداد الطلب على الغاز ما أدى إلى وصول أسعار الغاز في آسيا وأوروبا وبريطانيا إلى مستويات قياسية. وبلغ سعر الغاز في سوق "تي تي إف" الهولندية، السوق المرجعية الأوروبية، 187.78 يورو للميغاوات ساعة.
أكبر عملية إجلاء
نفّذت الولايات المتحدة أكبر عملية إجلاء على الإطلاق عقب إعادة حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان في آب، وهي عملية أكبر من تلك التي جرت في سايغون بنهاية حرب فيتنام.
فقد نقلت الولايات المتحدة عن طريق الجو أكثر من 123 ألف شخص من العاصمة كابل، بمن فيهم مواطنون أميركيون ومترجمون أفغان وغيرهم ممن عملوا مع الأميركيين خلال وجودهم في أفغانستان.
وكان قد تم إجلاء حوالى 55 ألف شخص من جنوب فيتنام في العام 1975.
قناة السويس مغلقة
أغلقت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" قناة السويس في آذار ما أدى إلى تعطيل الملاحة لمدة ستة أيام في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.
وتسببت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا، في ازدحام مروري قياسي بلغ 422 سفينة محملة 26 مليون طن من البضائع ما أدى إلى تفاقم صعوبات الإمداد التي تعرقلها أصلًا جائحة كوفيد-19.
توغل صيني
نفّذت الصين أكبر توغل لها في المجال الجوي التايواني المتنازع عليه في بداية أكتوبر، فيما كانت الصين تحتفل بيومها الوطني عندما أجرت 149 رحلة جوية في منطقة الدفاع الجوي في جنوب غرب تايوان خلال أربعة أيام.
بيتكوين تحلّق
بلغت عملة البيتكوين مستويات قياسية أواخر العام 2021 مع وصول قيمتها إلى 68,513 دولارًا في 9 تشرين الثاني. وحصلت العملة الرقمية على دعم متزايد من صغار وكبار المستثمرين، الذين يرى بعضهم أنها وسيلة لحمايتهم من التضخم الذي بلغ ذروته في خلال 30 عامًا في الولايات المتحدة في تشرين الأول.