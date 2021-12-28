10 أرقام غير مسبوقة في 2021





واختارت الوكالة 10 أرقام قياسية نوردها كما يلي..



الأكثر دفئًا

قالت الإدارة الأميركية الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، إن شهر تموز 2021 كان أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم.



وتسببت حرائق الغابات في سيبيريا وأميركا الشمالية وحول البحر الأبيض المتوسط في انبعاث مستويات قياسية من ثاني أكسيد الكربون في شهري تموز وآب، وفق برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لرصد الأرض.



أسعار غاز قياسية

مع إعادة فتح الاقتصادات المتضررة جراء كوفيد، ازداد الطلب على الغاز ما أدى إلى وصول أسعار الغاز في آسيا وأوروبا وبريطانيا إلى مستويات قياسية. وبلغ سعر الغاز في سوق "تي تي إف" الهولندية، السوق المرجعية الأوروبية، 187.78 يورو للميغاوات ساعة.



أكبر عملية إجلاء

نفّذت الولايات المتحدة أكبر عملية إجلاء على الإطلاق عقب إعادة حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان في آب، وهي عملية أكبر من تلك التي جرت في سايغون بنهاية حرب فيتنام.



فقد نقلت الولايات المتحدة عن طريق الجو أكثر من 123 ألف شخص من العاصمة كابل، بمن فيهم مواطنون أميركيون ومترجمون أفغان وغيرهم ممن عملوا مع الأميركيين خلال وجودهم في أفغانستان.



وكان قد تم إجلاء حوالى 55 ألف شخص من جنوب فيتنام في العام 1975.



قناة السويس مغلقة

أغلقت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" قناة السويس في آذار ما أدى إلى تعطيل الملاحة لمدة ستة أيام في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.



وتسببت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا، في ازدحام مروري قياسي بلغ 422 سفينة محملة 26 مليون طن من البضائع ما أدى إلى تفاقم صعوبات الإمداد التي تعرقلها أصلًا جائحة كوفيد-19. من المناخ إلى الأسعار، مرورًا بالرياضة وعالم الفن وحتى الفضاء، أوردت وكالة "فرانس برس" أبرز الأرقام القياسية التي سجلت في عام 2021.واختارت الوكالة 10 أرقام قياسية نوردها كما يلي..قالت الإدارة الأميركية الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، إن شهر تموز 2021 كان أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم.وتسببت حرائق الغابات في سيبيريا وأميركا الشمالية وحول البحر الأبيض المتوسط في انبعاث مستويات قياسية من ثاني أكسيد الكربون في شهري تموز وآب، وفق برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لرصد الأرض.مع إعادة فتح الاقتصادات المتضررة جراء كوفيد، ازداد الطلب على الغاز ما أدى إلى وصول أسعار الغاز في آسيا وأوروبا وبريطانيا إلى مستويات قياسية. وبلغ سعر الغاز في سوق "تي تي إف" الهولندية، السوق المرجعية الأوروبية، 187.78 يورو للميغاوات ساعة.نفّذت الولايات المتحدة أكبر عملية إجلاء على الإطلاق عقب إعادة حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان في آب، وهي عملية أكبر من تلك التي جرت في سايغون بنهاية حرب فيتنام.فقد نقلت الولايات المتحدة عن طريق الجو أكثر من 123 ألف شخص من العاصمة كابل، بمن فيهم مواطنون أميركيون ومترجمون أفغان وغيرهم ممن عملوا مع الأميركيين خلال وجودهم في أفغانستان.وكان قد تم إجلاء حوالى 55 ألف شخص من جنوب فيتنام في العام 1975.أغلقت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" قناة السويس في آذار ما أدى إلى تعطيل الملاحة لمدة ستة أيام في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.وتسببت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا، في ازدحام مروري قياسي بلغ 422 سفينة محملة 26 مليون طن من البضائع ما أدى إلى تفاقم صعوبات الإمداد التي تعرقلها أصلًا جائحة كوفيد-19.

توغل صيني

نفّذت الصين أكبر توغل لها في المجال الجوي التايواني المتنازع عليه في بداية أكتوبر، فيما كانت الصين تحتفل بيومها الوطني عندما أجرت 149 رحلة جوية في منطقة الدفاع الجوي في جنوب غرب تايوان خلال أربعة أيام.



بيتكوين تحلّق

بلغت عملة البيتكوين مستويات قياسية أواخر العام 2021 مع وصول قيمتها إلى 68,513 دولارًا في 9 تشرين الثاني. وحصلت العملة الرقمية على دعم متزايد من صغار وكبار المستثمرين، الذين يرى بعضهم أنها وسيلة لحمايتهم من التضخم الذي بلغ ذروته في خلال 30 عامًا في الولايات المتحدة في تشرين الأول. نفّذت الصين أكبر توغل لها في المجال الجوي التايواني المتنازع عليه في بداية أكتوبر، فيما كانت الصين تحتفل بيومها الوطني عندما أجرت 149 رحلة جوية في منطقة الدفاع الجوي في جنوب غرب تايوان خلال أربعة أيام.بلغت عملة البيتكوين مستويات قياسية أواخر العام 2021 مع وصول قيمتها إلى 68,513 دولارًا في 9 تشرين الثاني. وحصلت العملة الرقمية على دعم متزايد من صغار وكبار المستثمرين، الذين يرى بعضهم أنها وسيلة لحمايتهم من التضخم الذي بلغ ذروته في خلال 30 عامًا في الولايات المتحدة في تشرين الأول.

أسعار قياسية بعالم الفن

بيعت أعمال فنية في العام 2021، من بينها لفريدا كالو وبيار سولاج وبانكسي، بأسعار قاسية.



ولم تسجّل عائدات مبيعات الفن المعاصر هذه المستويات القياسية على الإطلاق إذ بلغ مجموعها 2,7 مليار دولار، مدفوعة خصوصًا بالارتفاع الحاد لمبيعات أعمال رقمية فريدة وأعمال بتقنية "إن إف تي" أو الرموز غير القابلة للاستبدال.



سياح في الفضاء

أصبح الممثل وليام شاتنر، الذي جسّد شخصية الكابتن كيرك، في سلسلة أفلام "ستار تريك"، أكبر شخص يذهب إلى الفضاء في سن التسعين.



وهو كان من بين نحو عشرين شخصًا قاموا برحلة إلى الفضاء عام 2021 في صواريخ يملكها المليارديرات جيف بيزوس (بلو أوريجين) وإيلون ماسك (سبايس إكس) وريتشارد برانسون (فيرجن غالاكتيك).



رونالدو ضد ميسي

أعاد إثنان من نجوم كرة القدم، هما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، صياغة كتب الأرقام القياسية في 2021.



فقد بات رونالدو رسميا أفضل هداف على مر العصور على مستوى المنتخبات، بعدما أصبح صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف الدولية (115 هدفًا)، كما تجاوز 800 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب. أما ميسي فتفوّق على البرازيلي بيليه كأفضل هداف من أميركا اللاتينية برصيد 79 هدفا لمنتخبه الوطني وحاز على لقب الكرة الذهبية للمرة السابعة (رقم قياسي).

إيفرست والمانش

نجح النيبالي كامي ريتا شيربا في أيار، للمرة الخامسة والعشرين، في بلوغ قمة جبل إيفرست، محطما رقمه القياسي لأكبر عدد عمليات تسلق لأعلى قمة في العالم على علو 8848 مترًا.



من جانب آخر، أصبحت الأسترالية كلوي مكارديل (36 عامًا) أكثر شخص يعبر قناة المانش (44 مرة).