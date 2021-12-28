شاحنة تخترق مسجدًا في السعودية وتسقط عددًا من الضحايا! (فيديو)

سجلت مقاطع فيديو متداولة حادثًا مروريًّا شهدته مدينة جدة، الإثنين، لاصطدام شاحنة بجدار مسجد وتحطيمه ودخولها غرفة الصلاة، بينما كان هناك عدد من المصلين في المكان.
وأظهر فيديو سقوط أشخاص على الأرض بعد اقتحام الشاحنة للمسجد، فيما كانت فرق الدفاع المدني في المكان في محاولة لإسعافهم.
وتداول مغردون مقطع فيديو للحظة اصطدام الشاحنة بجدار المسجد مما نتج عنه سحابة صغيرة من الغبار:
وقال "المرور السعودي" على حسابه في "تويتر" إن الحادث نتج عنه إصابة خمسة أشخاص، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة