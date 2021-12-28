شاحنة تخترق مسجدًا في السعودية وتسقط عددًا من الضحايا! (فيديو)

سجلت مقاطع فيديو متداولة حادثًا مروريًّا شهدته مدينة جدة، الإثنين، لاصطدام شاحنة بجدار مسجد وتحطيمه ودخولها غرفة الصلاة، بينما كان هناك عدد من المصلين في المكان.



وأظهر فيديو سقوط أشخاص على الأرض بعد اقتحام الشاحنة للمسجد، فيما كانت فرق الدفاع المدني في المكان في محاولة لإسعافهم.

شاحنة تقتحم مسجد بعد تحطيم جداره في جدة ..

الحمدلله على سلامة المصابين. pic.twitter.com/IB2EmvfqVT — منصور العواجي (@mansour_alawaji) December 28, 2021

وتداول مغردون مقطع فيديو للحظة اصطدام الشاحنة بجدار المسجد مما نتج عنه سحابة صغيرة من الغبار:

شاهد .. أول فيديو يوثق لحظة اقتحام “شاحنة” لمسجد في حي المتنزهات بـ #جدة pic.twitter.com/YRWGOzvfJj — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) December 27, 2021

وقال "المرور السعودي" على حسابه في "تويتر" إن الحادث نتج عنه إصابة خمسة أشخاص، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة