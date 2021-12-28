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رجل يتحول إلى مليونير "ليوم واحد فقط"!

Lebanon 24
28-12-2021 | 12:51
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تحول رجل في الصين إلى مليونير بشكل مفاجئ في يوم عيد الميلاد (الكريسماس)، بعد أن حصل على ‏مبلغ 15.6 مليون دولار بحسابه بصورة غامضة.‏
وحاز الصيني الذي يحمل اسم "لونغ" على المبلغ من نظام لتطبيق تداول الأسهم الخاص به، بحسب قناة "سي سي تي في" الصينية.
وقال لونغ، الذي يعيش في مقاطعة قويتشو الجنوبية الغربية، إنه يشتغل بانتظام في الأسهم ، لكنه لم يستثمر حتى الآن سوى حوالي 940 دولارًا عبر تطبيق التداول "Changjiang Securities E-Stock".
 
وبسبب شعوره بالحماس الشديد لفوزه بمبلغ 15.6 مليون دولار، أرسل لونغ صورًا ثابتة من قيمة محفظته إلى أصدقائه عبر هاتفه الذكي.
 
لكن لم تكمل فرحة لونغ واستمرت يوم واحد فقط، بعد أن أبلغه تطبيق التداول أن مكاسبه المفاجئة كانت نتيجة اختبار النظام في عطلة نهاية الأسبوع، وتم استرداد الأموال من حسابه، بما في ذلك مبلغ الـ940 دولار.
وقالت الشركة إن الأموال النقدية التي استثمرها لونغ في الأصل ستُعاد إليه في الأيام القليلة المقبلة.
وحازت قصة "لونغ" وتحوله إلى مليونير ليوم واحد على اهتمام واسع من جانب مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، وحصدت 170 مليون مشاهدة.
وعلق أحد المستخدمين على حكاية لونغ: "على الأقل يمكنه القول إنه كان مليونيرًا مرة واحدة في حياته".
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