منوعات

قضية طلاق غريبة: ممنوع من السفر إلا بعد 8 آلاف سنة

Lebanon 24
28-12-2021 | 13:01
A-
A+
Doc-P-901678-637763186235243867.jpg
Doc-P-901678-637763186235243867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يعد بإمكان الأسترالي نوعام هابرت، البالغ من العمر 44 عامًا، مغادرة فلسطين المحتلة قبل 8 آلاف عام بموجب قضية نفقة.
وبحسب إعلام إسرائيلي، فإن هابرت انتقل للعيش في إسرائيل عام 2012 بهدف أن يكون قريبًا من عائلته، لكن انفصاله عن زوجته كان يحمل له صدمة كبيرة، إذ رفعت طليقته دعوى نفقة لطفليهما.
 
طليقة هابرت قدمت إلى المحكمة "طلب منع سفر"، يمنعه من المغادرة لأي سببٍ كان، حتى يدفع "ديونًا مستقبلية" من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 مليون دولار في عام 2013.
 
وبحسب حكم القضاء، فإنه صار ممنوعًا من المغادرة حتى يدفع المبلغ المطلوب، قبل نهاية كانون الأول من عام 9999 أي بعد 8 آلاف عام من الآن، وذلك من دون أي إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-12-28
14:00 | 2021-12-28
13:22 | 2021-12-28
13:19 | 2021-12-28
13:18 | 2021-12-28
13:13 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website