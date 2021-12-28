قضية طلاق غريبة: ممنوع من السفر إلا بعد 8 آلاف سنة

لم يعد بإمكان الأسترالي نوعام هابرت، البالغ من العمر 44 عامًا، مغادرة فلسطين المحتلة قبل 8 آلاف عام بموجب قضية نفقة.

وبحسب إعلام إسرائيلي، فإن هابرت انتقل للعيش في إسرائيل عام 2012 بهدف أن يكون قريبًا من عائلته، لكن انفصاله عن زوجته كان يحمل له صدمة كبيرة، إذ رفعت طليقته دعوى نفقة لطفليهما.

طليقة هابرت قدمت إلى المحكمة "طلب منع سفر"، يمنعه من المغادرة لأي سببٍ كان، حتى يدفع "ديونًا مستقبلية" من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 مليون دولار في عام 2013.

وبحسب حكم القضاء، فإنه صار ممنوعًا من المغادرة حتى يدفع المبلغ المطلوب، قبل نهاية كانون الأول من عام 9999 أي بعد 8 آلاف عام من الآن، وذلك من دون أي إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة.