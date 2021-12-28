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"أغرب تكريم"... هدية تقاعد غريبة جدًّا لمسؤولة بمتحف أميركي

Lebanon 24
28-12-2021 | 13:05
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تلقت مسؤولة في متحف جامعة لويزيانا الأميركية هدية غريبة، تكريمًا لها بعد انتهاء خدمتها وإحالتها للتقاعد.

فقد أطلق باحثو المتحف اسم المسؤولة سوين تينغ على أحد أنواع أسماك القرش من عصور ما قبل التاريخ، تكريمًا لها.

وشغلت تينغ منصب مديرة مجموعات علم الحفريات الفقارية في متحف لويزيانا للعلوم الطبيعية لمدة 26 عامًا.
 
وسميت سمكة القرش، التي عاشت قبل 40 مليون سنة وتم التعرف عليها من أسنان متحجرة في مجموعة المتحف، على اسمها.

وقالت تينغ، التي درست علم الحفريات للثدييات، في بيان صحفي يوم تقاعدها: "يشرفني أن يكرمني زملائي على عملي".

ووفقًا للباحثين، لم يعثر على أسنان سمكة القرش المنقرضة حتى الآن في أي مكان باستثناء لويزيانا، في دليل على أن هذا النوع عاش في محيط ما يعرف الآن بلويزيانا.
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