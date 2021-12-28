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فريق طبي في السعودية ينقذ طفلًا ويكتشف "مفاجأة" في أمعائه (صورة)

Lebanon 24
28-12-2021 | 13:09
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استطاع فريق طبي بمستشفى الملك عبد العزيز بمدينة جدة السعودية، من إنقاذ حياة طفل، والكشف عن "مفاجأة" كانت في أمعائه.
 
وفي التفاصيل، تمكن الفريق الطبي بقيادة بروفيسور جراحة الأطفال الدكتور عمر منصور، من إنقاذ حياة طفل في السادسة من عمره، نقل لطوارئ المستشفى يشتكي ألما في البطن يلازمه منذ 4 أيام، وازدادت الآلام مع الوقت، وفق ما أفادت به صحيفة "سبق".
 
 
وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، أظهرت صور الأشعة وجود جسم غريب في الأمعاء، تبين أنها "إسوارة"، حيث تم إدخال الطفل فورًا لغرفة العمليات واستخراج الجسم الغريب، وجرى استئصال الأجزاء المتضررة من الأمعاء في عملية استغرقت ساعتين ونصف الساعة، تكللت بالنجاح.
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