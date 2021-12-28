محتال انتحل صفة ضابط وابتز النساء بمبالغ مالية

وردت شكوى إلى قسم شرطة التضامن بدمشق حول تعرض امرأة للابتزاز ماديًّا من قبل شخص تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام المذكور بانتحال صفة ضابط وأوهمها أنه "من ذوي النفوذ".





كما اعترف أيضًا بابتزاز أكثر من عشر نساء بنفس الطريقة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبتحري جواله وجد فيه أدلة تثبت ذلك، وتم التحرز عليه .



وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص. ومن خلال التحري عنه قام قسم شرطة التضامن بإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ابتزاز المواطنة المذكورة.كما اعترف أيضًا بابتزاز أكثر من عشر نساء بنفس الطريقة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبتحري جواله وجد فيه أدلة تثبت ذلك، وتم التحرز عليه .وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.