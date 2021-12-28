14
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
محتال انتحل صفة ضابط وابتز النساء بمبالغ مالية
Lebanon 24
28-12-2021
|
13:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
وردت شكوى إلى قسم شرطة التضامن بدمشق حول تعرض امرأة للابتزاز ماديًّا من قبل شخص تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام المذكور بانتحال صفة ضابط وأوهمها أنه "من ذوي النفوذ".
ومن خلال التحري عنه قام قسم شرطة التضامن بإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ابتزاز المواطنة المذكورة.
كما اعترف أيضًا بابتزاز أكثر من عشر نساء بنفس الطريقة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبتحري جواله وجد فيه أدلة تثبت ذلك، وتم التحرز عليه .
وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة
في الـ 2022 هذه الأبراج ستجد حب حياتها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
في الـ 2022 هذه الأبراج ستجد حب حياتها.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-28
28/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في لبنان.. جبنة فاسدة تغزو السوق وصورٌ تكشف الكارثة!
Lebanon 24
فضيحة في لبنان.. جبنة فاسدة تغزو السوق وصورٌ تكشف الكارثة!
12:36 | 2021-12-28
28/12/2021 12:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
03:30 | 2021-12-28
28/12/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. هكذا تحصل الاستفادة
Lebanon 24
معطيات جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. هكذا تحصل الاستفادة
11:47 | 2021-12-28
28/12/2021 11:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء حفل إليسا ووائل كفوري في السعودية.. ما السبب؟
Lebanon 24
إلغاء حفل إليسا ووائل كفوري في السعودية.. ما السبب؟
02:00 | 2021-12-28
28/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2021-12-28
10 أرقام غير مسبوقة في 2021
14:00 | 2021-12-28
أقذر 5 أشياء في المنزل... ما هي؟
13:22 | 2021-12-28
"لا أصدق أننا نرقص علانية"... السعوديون يتعلمون الترفيه بعد الانفتاح
13:18 | 2021-12-28
في مصر... مفاجأة في موقع انتحار موظف داخل مقر عمله
13:13 | 2021-12-28
سائقون يرسمون بسياراتهم شجرة رأس السنة في هذه البلاد (فيديو)
13:09 | 2021-12-28
فريق طبي في السعودية ينقذ طفلًا ويكتشف "مفاجأة" في أمعائه (صورة)
فيديو
"كيا" تتألق بسيارتها الشبابية الجديدة... ما هي مواصفات "Stinger" (فيديو)
Lebanon 24
"كيا" تتألق بسيارتها الشبابية الجديدة... ما هي مواصفات "Stinger" (فيديو)
14:00 | 2021-12-28
29/12/2021 03:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
Lebanon 24
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
05:29 | 2021-12-28
29/12/2021 03:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
03:30 | 2021-12-28
29/12/2021 03:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact