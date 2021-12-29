منوعات

هذه الأبراج هي الأكثر لؤما.. احذروا منها!

Lebanon 24
29-12-2021 | 00:30
A-
A+
Doc-P-901797-637763593958448619.png
Doc-P-901797-637763593958448619.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ان "اللئيم" هو الشخص الذي يقدم مصلحته على مصلحة الآخرين بطريقة أنانية، فيعمل ويتخذ أي أسلوب حتى لو تضرر الآخرين منه وذلك للوصول لمصلحته الشخصية، عدا عن كرهه لرؤية أي شخص حوله سعيدا ، فيتمنى التعاسة للآخرين ويحسد السعداء سعادتهم.

 

ترتبط صفة اللؤم بأناس كثر، لكن ثمة أبراج بعينها ترتبط بها هذه الصفة أكثر من غيرها، وهي:

 

برج القوس:

برج القوس من أكثر الأبراج التي تستلذ بإيقاع اللؤم بالآخرين. تارة عبر المقالب وتارة أخرى عبر المواقف الحياتية المتنوعة. توقعوا من برج القوس مواقفاً غاية في اللؤم والقسوة في مرات. لذا، كونوا على حذر.

 

برج الثور:

مولود الثور من الأبراج التي يحظى أصحابها بمقدار غير بسيط من اللؤم. قد لا يظهر هذا في البداية، لكنه سرعان ما يتكشّف، من خلال أحاديثهم التي تحمل عشرات المعاني. لا تستفزوا نزعة الشر لدى هذا البرج.

 

برج الحَمَل:

مولود الحمل من الأبراج اللئيمة التي قد تلحق بك قليلاً من اللؤم من دون أن تحسبوا حساباً. لذا، كونوا على أهبة الاستعداد دوماً لتلقّي ضربات مفاجئة من هذا القبيل من أصحاب برج الحَمَل.

 

برج العذراء:

ليس لئيما تماماً لكنه يحمل قدراً لا بأس به من الدهاء والقدرة على قلب الحقائق إن لزم الأمر. حديث صاحب هذا البرج يملك سحراً هائلاً؛ فهو قادر على التلاعب بالكلمات وجعل الأمور تميل لصالحه. لذا، كونوا حذرين منهم.

 

 

المصدر: البوابة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2021-12-29
08:15 | 2021-12-29
08:00 | 2021-12-29
07:00 | 2021-12-29
06:18 | 2021-12-29
05:00 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website