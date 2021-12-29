هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا عام 2022.. 3 مواليد يجب أن ينتبهوا جيداً!

أيام قليلة تفصلنا عن عام 2022، وينتظر الكثير تنبؤات الفلك وتوقعات الأبراج عن حظ كل برج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي والاجتماعي في العام الجديد، وينظر محبو الأبراج معرفة النصائح والتحذيرات على جميع الأصعدة خلال العام الجديد.

وأكدت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، أن عام 2022 سيكون أفضل من العام الماضي، لكن ليست على كافة الأصعدة، وهناك 3 أبراج أقل حظا هذا العام.

الأبراج الأقل حظا عام 2022

برج العذراء

يبدأ برج العذراء، من 23 آب إلى 22 أيلول ، وفي عام 2022 الكواكب تعمل على إعادة تشكيل حياتك، وفي العمل ستجبرك الحياة على التقدم والدفاع عن حقوقك، وفي الحب سواء كنت مرتبطا أو خاليا سيحالفك الحظ.

على الصعيد المهني والمالي، رغم الضغوط، لن تنقصك الإرادة والحماس والإصرار، ويساعدك ذلك على التطور، والاقتراب من أهدافك، ولا تتردد في فرض أسلوبك حتى لو كان في ذلك إزعاجا للبعض، ومن المهم طوال العام أن تنتبه لحقوقك، ولا تتسرع في توقيع أي أوراق أو عقود، ولا تغامر ماليا، لديك روح مبادرة، فقط عليك أن تبادر إذا كانت الفرصة حقيقية.

من أول العام حتى 10 أيار، "المشتري" بمواجهة برجك، ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك وعدم التسرع في الغضب أمام أي استفزاز أو تدخل في شئونك، والعام يبدأ بمصاعب صحية تثقل كاهلك، قد تواجه ضغوط تستنفذ قوتك، ويجب أن تقوي مناعتك، وتنتبه لصحتك، وتحمي نفسك من أي عدوى طوال النصف الأول من العام.

برج القوس

يبدأ هذا البرج من 23 تشريم الثاني إلى 21 كانون الأول، ويعدك عام 2022 بتقدم أحوالك العاطفية، لكن في العمل كن صبورا، فمن المحتمل أن يكون العام للنجاح بشرط أن تكون واقعيا، ومن الناحية العاطفية، إذا كنت متزوجا في بداية العام لديك شعور بالملل، وتميل لمراجعة حياتك مع شريك حياتك، ولكن ستجد حلا لما يزعجك، أما إذا كنت خاليا، قد تكون على موعد مع الحب ابتداء من 6 آذار.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي، ستشعر بالملل وتميل للابتعاد قليلا عن الأصدقاء، وقد تتحول علاقة صداقة لعداء، وقد تكون هناك ضغوط عائلية، حدوث سوء تفاهم أو تحمل هم أحد في العائلة، ولكن من 11 أيار حتى 28 تموز تتفاهم بصورة أفضل مع الأهل والأولاد.

ومن 18 تشرن الأول إلى 19 كانون الأول، تتعرض لضغوط عائلية جديدة، وفي نهاية العام تشعر بانفراجة ويطلب الجميع تواجدك، وهذا العام يجب ألا تبالغ في انفعالاتك حفاظا على صحتك، لا تبالغ أيضا في الحركة ولا تتعد حدود طاقتك، تحرك بحكمة ولا ترهق نفسك بأعمال قاسية أو رياضة عنيفة، واحم نفسك من العدوى.

برج الجوزاء

يبدأ برج الجوزاء من 21 أيار إلى 21 حزيران، ويحمل عام 2022 لأًصحاب هذا البرج الكثير من المفاجآت والإثارة في العمل والحياة الشخصية، فلديك الفرصة لتثبت نفسك وقيمتك، وتراجع أهدافك وتحلق عاليا بجهودك الذاتية، وهناك فرص للارتباط ابتداء من 11 أيار، أما إذا كنت متزوجا فتتمتع بطاقة عاطفية وقرة على اتخاذ قرارات مهمة تجمعك بشريك حياتك.

إذا أردت أن تحافظ على مكتسباتك خلال 2021 يجب أن تظل واقعيا وأن تكون مرنا أمام المستجدات والمتغيرات، وابتداء من 11 أيار حتى 30 تشرين الأول كن يقظا لتلتقط الفرص، لكن بعد ذلك تراجع المريخ يجعلك تواجه ظروف ملزمة، وحينئذ ستكون مجبرا على مراجعة أولوياتك بعمق.