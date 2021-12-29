سقوط طفل من فندق... وتحقيق في "جريمة قتل"

عثر على طفل، يبلغ من العمر 9 سنوات، جثة هامدة، بعد سقوطه من فندق في العاصمة اليابانية طوكيو.وعملت الشرطة اليابانية على استجواب والدة الطفل للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل.وقالت الشرطة إن ضابطا وجد الطفل ملقى على الأرض في مبنى الفندق في منطقة كابوكيتشو، بعد سماعه ضجيجا قويا حوالى الساعة 7 صباحا.بعد ذلك رأى الضابط شخصا على درج الطوارئ في الطابق 23 ، وبعد أن ذهب للتحقيق وجد الأم، وهي في الأربعينيات من عمرها، في ممر الطابق نفسه، على حد قول الشرطة.