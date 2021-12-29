فيروس قاتل وزلازل.. إليكم أبرز تنبؤات العرافة بابا فانغا لعام 2022!

مع إقتراب بداية العام 2022، ينتظر الكثير من الأشخاص توقعات العرافة البلغارية بابا فانغا لعام 2022، بفارغ الصبر من أجل مستقبل أفضل. فما هي أهم الأحداث والتطورات المنتظرة في العام 2022؟

اكتشفوا ماذا يُخبىء المستقبل وما هي أبرز وأهم الأحداث التي سيشهدها العالم في العام الجديد وفقاً لتوقعات العرافة البلغارية بابا فانغا الشهيرة.

أبرز وأهم تنبؤات العرافة البلغارية بابا فانغا لعام 2022

يُذكر أنّ "العرافة بابا فانغا" اسمها الحقيقي هو أنجيليا جوشتيروفا، ولدت في بلغاريا عام 1911. أصيبت بالعمى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، ومنذ ذلك الحين، بدأت في تكوين رؤى حول المستقبل، وذاع صيتها عالمياً نظراً لثبات صحة أقوالها في الكثير من الأحداث السابقة بنسبة 85%. من بين أشهر تنبوءاتها؛ الهجمات الإرهابية في 11 أيلول وتسونامي في إندونيسيا عام 2004، ويقال إنّ رؤاها تشمل مأساة تشيرنوبيل، وموت الأميرة ديانا، وتفكك الإتحاد السوفيتي. فماذا خبّأت

تنبّؤات العرافة بابا فانغا لـلعام 2022؟

هجوم الجراد في الهند في العام 2022

توقعت العرافة البلغارية بابا فانغا مشاهد مروعة في الهند وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة هناك ستصل إلى 50 درجة مئوية. ثم يهاجم الجراد المحاصيل والأراضي الزراعية، مما يتسبب في مجاعة هائلة.

إرسال كائنات فضائية إلى الأرض في العام 2022

تُشير إحدى تنبؤات العرافة البلغارية بابا فانغا الأكثر إثارة للدهشة إلى أنه سيتم إرسال كويكب يُعرف باسم "أومواموا" من قبل الأجانب للبحث عن الحياة على الأرض، ويمكن للكائنات المكتشفة أن تأخذ أسرى عند هبوطها.

نقص المياه في العام 2022

ستتسبب الزيادات السكانية في نقص مياه الشرب لدى الكثيرين، وستُعاني العديد من المدن من نقص مياه الشرب في العام 2022. وستضطر دول كثيرة إلى إيجاد حلول أخرى للعثور على مصادر جديدة.

إكتشاف فيروس قاتل في سيبيريا في العام 2022

وفقاً لتوقعات العرافة البلغارية بابا فانغا، سيكتشف فريق من الباحثين فيروساً قاتلاً في سيبيريا كان مجمداً حتى الآن. بسبب الآثار الكارثية للإحتباس الحراري، سيتم إطلاق الفيروس المذكور ويمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة بسرعة.

الزلازل والتسونامي في العام 2022

ستضرب العديد من البلدان الآسيوية، إلى جانب أستراليا، نوبات شديدة من الفيضانات.

التكنولوجيا سوف تتولى الأمور في العام 2022

كشفت أيضاً العرافة البلغارية بابا فانغا أنّ هذا العام سيقضون الناس وقتاً أطول من أي وقت مضى أمام الشاشات. نظراً لإدماننا المتزايد باستمرار على التكنولوجيا، سيشرع الكثير من الناس في دوامة هبوطية وسوف يخلطون بشكل خطير بين الخيال والواقع.