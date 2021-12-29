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منوعات
توقعات الابراج 2022 في الحب.. هؤلاء المواليد الأكثر حظًا وتحذير لـ8 أبراج
Lebanon 24
29-12-2021
|
06:18
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تستمر توقعات الابراج 2022 التي يترقبها الكثيرون بشغف مع بدء العد التنازلي للعام الجديد وتوديع عام 2021. وتعد توقعات الأبراج على الصعيد العاطفي من أكثر الأمور التي تشغل البعض. في هذا الاطار ينقل موقع "اليوم السابع" في تقرير عن علماء فلك أكثر الأبراج حظًا في الحب عام 2022، وكذلك الأبراج التي تحتاج إلى الانتباه لمشاكل كثيرة لتحسن حظها العاطفي.
الأبراج المحظوظة في الحب في 2022
تصدر برج القوس الناري الأبراج الأسعد حظًا في الحب في 2022. وفي هذا العام ستكلل قصة حبه بالنجاح. كذلك برج السرطان الذي لا يكتفي بالنجاح العملي فقط وإنما يهتم بالحب جدًا وله حظ كبير على الصعيد العاطفي في 2022.
أما برج الميزان فالحب هو الذي يحقق له الاتزان في حياته، ومن المتوقع أن يعيش قصة حب تكلل بالنجاح في 2022.
أخيرًا يأتي برج الدلو المحظوظ في الحب هذا العام ولكنه يحتاج فقط أن يتوقف عن التردد ويحسم أمره وسيكون له حظ كبير في الحب.
تحذير لـ8 أبراج
وفي المقابل تم توجيه عدة تحذيرات ونصائح لمواليد باقي الأبراج. وتحذير لبرج الحمل من أن يضيع الحب بسبب الانشغال عن شريك حياته بالعمل، وبرج الثور كذلك رغم أنه شريك مثالي.
أما برج الجوزاء فتحذير له من التردد وعدم حسم أموره، فرغم وجود الكثيرين من المعجبين حوله إلا إنه لا يعرف ما يريده. وايضاً تحذير لمواليد برج الأسد من العصبية والعناد والغرور والميل للسيطرة في الحب. وتوصية لمواليد برجي العذراء والجدي بالاهتمام أكثر بشريك حياتهم، مع الاشارة إلى أن مولود برج الجدي دائمًا ما يظهر أنه غير مبالِ.
أما مولود برج العقرب فنصيحة له بأن يتخلى قليلاً عن صرامته وألا يتوقف عن تضييع الفرص العاطفية. ونصيحة لبرج القوس بضرورة التخلي عن العصبية التي تضيع منه الحب.
المصدر: اليوم السابع
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