منوعات

لصناع المحتوى.. اليكم تجربة أشخاص يتألقون في عالم "السوشيل ميديا"

خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"

|
Lebanon 24
29-12-2021 | 08:15
A-
A+
Doc-P-901954-637763877690754975.jpeg
Doc-P-901954-637763877690754975.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر انتاج المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أكثر الأمور البارزة في الفضاء الرقمي، ويمكن لهذا المحتوى أن يؤثر بشكل كبير على الرأي العام. 
برنامج "غود نيوز" على قناة "الآن" يقدم تجربة أشخاص في هذا المجال، ويمكن أن تغني معرفة وثقافة الكثير من الناشطين في مجال مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى. 

للاطلاع على تقرير "الآن" وتجربة هؤلاء.. اضغط هنا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"

أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:46 | 2021-12-29
14:08 | 2021-12-29
14:00 | 2021-12-29
13:51 | 2021-12-29
12:10 | 2021-12-29
12:00 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website