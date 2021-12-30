لمناسبة العام الجديد... رجل أعمال يوزع مليون يورو هدية على موظفيه!







وقال كثيري لموظفيه :"كل واحد منكم في يده قسيمة، لا أعرف إن رأيتهم أو لاحظتم أن الرقم المرفق في القسيمة يتطابق مع أرقام هواتفكم"، ويتم توزيع الهدية بقيمة حوالي 2000 يورو لكل موظف، حسب أقدمية كل واحد منهم داخل الشركة. قام رجل أعمال مغربي يدعى عثمان كثيري بتوزيع مبلغ مالي ضخم يبلغ قدره مليون يورو كهدية لموظفي شركته المتخصصة في بيع وتأجير السيارات المستعملة ومقرها جزيرة مايوركا بإسبانيا، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2022على إخلاصهم وتفانيهم في العمل والذي نتج عنه أرباحًا كبيرة للشركة.وقال كثيري لموظفيه :"كل واحد منكم في يده قسيمة، لا أعرف إن رأيتهم أو لاحظتم أن الرقم المرفق في القسيمة يتطابق مع أرقام هواتفكم"، ويتم توزيع الهدية بقيمة حوالي 2000 يورو لكل موظف، حسب أقدمية كل واحد منهم داخل الشركة.

وتابع: "لنبدأ السحب، ومن خلال هواتفكم ستعرفون ما إذا ربحتم"، ثم سألهم: "هل وصلتكم رسالة على هواتفكم؟ هل هناك جوائز أم لا؟"، وعبر الموظفون عن سعادتهم العارمة من الرسالة الواردة إليهم، لدرجة قفزهم من الفرحة قائلين: "نعم هناك جوائز".

ووجه الكثيري رسالة لموظفيه قائلًا: "بعد هذه السنة التاريخية للشركة اتخذت قرارًا بإهدائكم مليون يورو، وهذه طريقتي لأشكركم جميعًاعلى حسن تفانيكم، والتزامكم وفوق كل شيء ولائكم للشركة"، مضيفا أمام مسمع الموظفين، الذين فوجئوا بهذه الهدية غير المسبوقة، :"هذا أجمل يوم في حياتي المهنية".