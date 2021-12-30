هذه الأبراج ستحصل على وظيفة جديدة عام 2022.. هل أنت من بينها؟

كل شخص يحلم بالحصول على وظيفة تتوافق مع مؤهله الدراسي وخبراته المهنية، حتى يستطيع من خلال تحقيقه حلمه وفي الوقت نفسه يزيد دخله المادي ليستطيع شراء كل ما يحتاج إليه من مستلزمات منزلية وملابس وغيرها من الأشياء التي يحلم بإمتلاكها، ويبدو أن هذا سوف يتحقق مع بعض مواليد الأبراج الفلكية في العام المقبل، والذين نستعرضهم في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "my.astrofame".

أبراج تحصل على وظيفة جديدة في عام 2022:

برج الحمل

يتواجد كوكب المشتري في برج الحمل بين منتصف أيار ونهاية تشرين المقبل، مما يساعد مولود برج الحمل بالحصول على وظيفة جديدة في حالة إذا كان يبحث عن وظيفة ويحقق المزيد من النجاحات المهنية في حالة إذا كان يمتلك وظيفة بالفعل.

برج الجوزاء

يتواجد كوكب المشتري فى برج الجوزاء من منتصف أيار إلى نهاية تشرين الأول ، مما يساعد مولود الجوزاء في الحصول على وظيفة جديدة في حالة إذا كان يبحث عن وظيفة جديدة.

برج العذراء

يستطيع مولود برج العذراء في العام المقبل، إثبات ذاته من خلال حصوله على وظيفة جديدة تعزز مكانته الاجتماعية، والتي يتوقع خبراء الفلك أن يحصل عليها في منتصف أيار المقبل.

برج الميزان

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج الميزان، أن يحصل على وظيفة جديدة في العام المقبل في حالة إذا كان يبحث عن وظيفة، كما يستطيع أن يثبت نفسه من خلالها .

برج القوس

بفضل وجود كوكب المشتري في برج الحمل بداية من 11 أيار إلى 28 تشرين الأول، حتى نهاية العام ، يساعد مولود برج القوس بالحصول على وظيفة جديدة مناسبة لمؤهلاته .

برج الحوت

يفتح أورانوس أبواباً مهنية جديدة لمولود برج الحوت، ويتوقع خبراء الفلك لمواليد هذا البرج الحوصل على وظيفة جديدة في مجالات يعتمد فيها على الخيال والإبداع.