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منوعات
5 أبراج يشعرون بالانفراج في عام 2022 ...هل انت من بينهم؟
Lebanon 24
30-12-2021
|
03:00
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ن الممكن ان يشعر مواليد 5 ابراج بالانفراج في يناير للعام 2022. ويعود هذا الى اسباب عدة منها ما يرتبط بالحياة الاجتماعية او العائلية. ومنها ما يتعلق بالنواحي المهنية او المادية. فقد تتاح لهم فرص مهمة غير مسبوقة وقد تسمح لهم بعض العلاقات بتحقيق التطور على مستوى ما. كما يمكن ان يكون الحظ السعيد والمصادفة سببين لتغيير كبير يشهدونه. اذاً لهذه الاسباب يشعر مواليد 5 ابراج بالانفراج في كانون الثاني للعام 2022.
انفراجات لمواليد 5 أبراج للعام 2022
من الممكن ان يشعر مواليد 5 ابراج بالانفراج في شهركانون الثاني 2022. ويعود هذا الى حدث سعيد ما في حياتهم الاجتماعية او الاسرية او ربما المهنية او المادية.
الحمل
من المنتظر ان يحصل مولود الحمل على ترقية في مجال مهنته. كذلك يمكن ان يبني بعض العلاقات التي ترسم له ملامح المستقبل السعيد غير البعيد. فقد تعده هذه العلاقات بالكثير من الانجازات او بنقلة نوعية مهنية ومادية. كذلك يمكن ان يشهد بعض التقلبات الايجابية على مستوى حياته العائلية. وقد يتمثل هذا في نجاح بارز لأحد المقربين او في تغيير على مستوى وضعه الاجتماعي او في حدوث ولادة ما في اسرته او غير ذلك. ولهذا ليس عليه ان يشعر في المرحلة الراهنة باليأس او ان يتراجع امام التحديات التي تواجهه. فالتصميم مفتاح الفرج بالنسبة اليه.
الجوزاء
يعتبر مولود الجوزاء من اكثر المواليد حظاً في يناير المقبل. فقد يتلقى اتصالاً من جهة ما يطلب فيه منه المشاركة في حدث مهم ما. وقد يفتح امامه هذا باباً يفضي الى النجاح الكبير الذي حلم به منذ سنوات. كذلك قد يتخلص من حالة الجمود والروتين الممل التي سيطرت على حياته العائلية مؤخراً. كذلك يمكن ان يعده الشريك ببعض التغييرات الايجابية في علاقتهما. وهو ما قد يتحقق في المدى غير البعيد. اذاً كل ما عليه فعله هو التحلي بالصبر والتفاؤل والاصرار على النظر بإيجابية الى الحياة.
العذراء
يشعر مولود العذراء حالياً ببعض الاحباط. فهو يرى ان الامور لا تتغير رغم انه يبذل بعض الجهود من اجل المضي قدماً الى الامام. لكن هذا الشعور قد يشهد نهايته في كانون الثاني 2021. فقد تبدأ تباشير التغيير بالظهور. ومن الممكن ان يحصل على الاجابة التي ينتظرها على طلب ما على المستوى المهني او العلمي. وقد يطلب منه اداء احدى المهمات ويمكن ان يفعل هذا بنجاح وهو ما يبرز اسمه في مصاف اسماء الاشخاص المميزين.
الميزان
يرى مولود الميزان حالياً انه لا يقوم بأي خطوة مهمة على الصعيد المهني تحديداً. فهو طموح جداً ولا يمكن ان يشعر بالرضى في حال ادى المهمات السهلة. الا ان هذا الواقع قد يتغير قريباً. فمن الممكن ان يتلقى اتصالاً انتظره خلال الاشهر الماضية. وقد يحصل على فرصته المهنية الموعودة. وهذا ما يساعد على تحسين وضعه المادي الى حد كبير. لكن يبدو ان عليه التخلي في هذه الحالة عن بعض الخيارات الاخرى. ولهذا عليه التفكير في هذا الامر بروية وعقلانية ولا بد من ان يكون الرابح الاكبر في النهاية.
الدلو
يعتبر من مواليد 5 ابراج يشعرون بالانفراج في يناير 2021. فهو يعاني حالياً من ظروف صعبة وخصوصاً على المستويين المادي والمهني، الامر الذي ينعكس سلباً على حياته العائلية. لكن صبره سيثمر فرجاً. فقد تأتيه الاخبار السارة وقد ينطلق قطار عمله مجدداً فيبدأ بتحقيق الارباح المالية غير المنتظرة. ولهذا لن يحتاج بعد ذلك الى الحصول على اي مساعدة من اي جهة. فهو من مواليد الابراج الذين يشعرون بالانفراج في كانون الثاني 2021.
المصدر: الجميلة
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