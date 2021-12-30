5 أبراج يشعرون بالانفراج في عام 2022 ...هل انت من بينهم؟

من الممكن ان يشعر مواليد 5 ابراج بالانفراج في شهركانون الثاني 2022. ويعود هذا الى حدث سعيد ما في حياتهم الاجتماعية او الاسرية او ربما المهنية او المادية.الحملمن المنتظر ان يحصل مولود الحمل على ترقية في مجال مهنته. كذلك يمكن ان يبني بعض العلاقات التي ترسم له ملامح المستقبل السعيد غير البعيد. فقد تعده هذه العلاقات بالكثير من الانجازات او بنقلة نوعية مهنية ومادية. كذلك يمكن ان يشهد بعض التقلبات الايجابية على مستوى حياته العائلية. وقد يتمثل هذا في نجاح بارز لأحد المقربين او في تغيير على مستوى وضعه الاجتماعي او في حدوث ولادة ما في اسرته او غير ذلك. ولهذا ليس عليه ان يشعر في المرحلة الراهنة باليأس او ان يتراجع امام التحديات التي تواجهه. فالتصميم مفتاح الفرج بالنسبة اليه.الجوزاءيعتبر مولود الجوزاء من اكثر المواليد حظاً في يناير المقبل. فقد يتلقى اتصالاً من جهة ما يطلب فيه منه المشاركة في حدث مهم ما. وقد يفتح امامه هذا باباً يفضي الى النجاح الكبير الذي حلم به منذ سنوات. كذلك قد يتخلص من حالة الجمود والروتين الممل التي سيطرت على حياته العائلية مؤخراً. كذلك يمكن ان يعده الشريك ببعض التغييرات الايجابية في علاقتهما. وهو ما قد يتحقق في المدى غير البعيد. اذاً كل ما عليه فعله هو التحلي بالصبر والتفاؤل والاصرار على النظر بإيجابية الى الحياة.العذراءيشعر مولود العذراء حالياً ببعض الاحباط. فهو يرى ان الامور لا تتغير رغم انه يبذل بعض الجهود من اجل المضي قدماً الى الامام. لكن هذا الشعور قد يشهد نهايته في كانون الثاني 2021. فقد تبدأ تباشير التغيير بالظهور. ومن الممكن ان يحصل على الاجابة التي ينتظرها على طلب ما على المستوى المهني او العلمي. وقد يطلب منه اداء احدى المهمات ويمكن ان يفعل هذا بنجاح وهو ما يبرز اسمه في مصاف اسماء الاشخاص المميزين.