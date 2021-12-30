منوعات

رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2021 | 11:00
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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رئيس الشيشان الروسية رمضان قديروف يمشي مع مرافقيه في أحد المتاجر وينضم فجأة لاحتفال جارٍ هناك ويرقص مع مغنية.
المصدر: روسيا اليوم
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