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إقفال مطعم "بيتزا" شهير في دولة عربية بعد ضبط لحوم فاسدة فيه!

Lebanon 24
30-12-2021 | 14:00
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أعلنت محافظة الجيزة في مصر إقفال مطعم "بيتزا" شهير بشارع ترسا بعد ضبط 500 كغ لحوم فاسدة، متنوعة بين مفروم وسجق وشاورما، غير صالحة للاستخدام.
المصدر: روسيا اليوم
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