إقفال مطعم "بيتزا" شهير في دولة عربية بعد ضبط لحوم فاسدة فيه!

أعلنت محافظة الجيزة في مصر إقفال مطعم "بيتزا" شهير بشارع ترسا بعد ضبط 500 كغ لحوم فاسدة، متنوعة بين مفروم وسجق وشاورما، غير صالحة للاستخدام.