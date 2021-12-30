توقعات جديدة.. ماذا يحمل العام 2022 للابراج؟

ما هي الأحداث والتغييرات والمفاجآت التي ستحدث في العام 2022، وهل سيحمل الأخبار الجديدة والسارة؟ وهل هو عام الآمال والأحلام بالنسبة للأبراج؟ اليكم أحدث توقعات علماء الفلك للأبراج على الصعيد العاطفي والمهني.

برج الحملتُلبّي الأفلاك رغباتك خاصةً بين 11 آيار وآواخر شهر تشرين الأول، بسبب إنتقال كوكب الحظ وبصورة إستثنائية من برج الحوت إلى برجك، ويزيدك ثقة في النفس ويوجهك ويعطيك آفاق جديدة ويعدك بفرص مهمة تمر في حياتك في كل المجالات. يدعمك كوكب مارس في فترات كثيرة في سنة 2022، وبالأخص عندما يمر بأبراج صديقة لك وتحديداً في كانون الثاني وآذار وحزيران وتموز وأيلول وكانون الأول.برج الثوريحالفك الحظ حتى تنتصر على العوائق السابقة بصورة سليمة جداً خاصةً مع المحيط. يحتم عليك وجود ساتورن في برج الدلو التروّي والإنتباه لبعض التفاصيل التي عليك إعطائها بعض الأهمية. سيكون ساتورن هو المؤثر عليك أثناء معالجتك لبعض الأمور وتوقيعك على بعض العقود حتى لا ترتكب الأخطاء في السنة هذه.برج الجوزاءيكون عام 2022 مثالي بمواقع ساتورن وفينوس وكواكب أخرى، والجدير بالقول أنَّ كوكب مارس يستقر إستثنائياً في برجك إبتداءً من 21 آب حتى آواخر السنة ويُشكّل مفترق طريق ويُشير للكثير من التطورات والتغييرات التي تحصل وقد يكون مصيراً جديداً وربما سفر او إرتباط مهني أو زواج أو منصب.برج السرطانسنة مصيرية ومهمة جداً في حياتك وتُغيّر المسار وتبدأ في تأثيرات جيدة جداً مع كوكب جوبيتور الموجود مع نبتون في برج الحوت ويجعلك تنطلق نحو جديد. تخوض ميادين جديدة وتعيش تجارب إستثنائية وتشعر بقدراتك واثقاً من نفسك أكثر من السابق. هذه السنة جيدة وواعدة وتحمل لك بشرى سارة على الصعيد المهني في بعض الأحيان وتعود وتحمل لك أوقاتاً جيدة على الصعيد العاطفي.برج الأسدتفاؤلك وإيجابيتك تجعلانك تتخطى كل المصاعب مهما كانت. تسجل الأفلاك إنطلاقة جديدة وعلامة متميزة في السنة هذه سواء مهنية أو شخصية. هذه السنة محفزة جداً ولو واجهتك مشاكل غير متوقعة أحياناً. تظهر عن قدرات جمة في المجال المهني وتؤمن إستقرارك وقد تعقد صداقات جديدة وتقدم على إستثمارات مثمرة وتتكلل جهودك في النجاح وتُنهي السنة مطمئناً إلى مصيركبرج العذراءسنة من الأحداث المهمة والفرص الكثيرة التي قد تفوت بعضها وتبذل جهوداً لإلتقاط بعضها الآخر، وستكون موجودة وعليك دعمها في حضورك الذهني والجسدي في بعض الأوقات. تمر بتغييرات وإنقلابات كثيرة في حياتك المهنية وتواجه بعض المهمات الصعبة ولكن بشجاعة كبيرة وجرأة إستثنائية. تكتشف آفاق جديدة وتعزز قدراتك فتزيد الأحداث من معرفتك حتى تتقدم نحو خطوات جديدة وإستثنائية.برج الميزانسنة مليئة بالإيجابيات وتُوحي بفترة سلام وإزدهار متعددة رغم بعض المصاعب من وقت لآخر من خيبات على الصعيد المهني في بعض الفترات. تُبذل جهوداً كبيرة لإنجاح أعمالك وتتمتع في علاقات تُساعدك على إجتياز الصعوبات وتحقيق الأهداف لذا إذا واجهتك مصاعب معينة فستأتيك مساعدة في غالب الأحيان من زملاء او مسؤولين أو أصدقاء حتى تأخذ قرارات مهمة ولافتة تُبرز كفاءتك.برج العقربتكون سنة ممتازة مليئة بالوعود والتي يحالفك خلالها جوبيتور ويجلب لك الحظ متناغماً مع نبتون في برج الحوت في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة. تكون الفترة هذه مثالية بالإضافة إلى أشهر أخرى تكون الكواكب السريعة فيها مناسبة لك. يدفعك الفلك مع بلوتون للقيام بمساعي مثمرة جداً ويرشدك إلى الأفضل في كل المجالات.برج القوستُكلّل جهودك في السنة هذه بالنجاح من جهة وتتعرض لتجارب دقيقة من جهة ثانية. تتلقى تأثيرات جوبيتور بطريقة معاكسة في الحوت ومن ثم تتلقى تأثيراته الجيدة إعتباراً من شهر آيار حتى شهر تشرين الأول. تتأرجح التأثيرات هذه بين فترات صعبة وأوضاع واعدة جداً ومحفزة. يرعاك كوكب ساتورن الموجود طوال السنة، ويدعوك إلى الحكمة والتعقل والتعمق وإختيار الأنسب لك.برج الجديتحمل السنة هذه حوافز كثيرة وتجعلك تُحقق الأحلام وتبلغ أهدافاً كنت عاجزاً عنها حتى الآن، وتتخلص من بعض الهموم المادية. ينقلك الحب إلى عالم جديد، وتستفيد من أوضاع طارئة بين الحين والآخر، وتشعر أنك قطعت مرحلة مهمة جداً نحو مستقبل أكثر آماناً.برج الدلوتُحقق بعض الأحلام وتُجسد بعض الأمنيات وتُفاوض بشأن عمل جديد أو إنتقال إلى موقع آخر يؤمّن لك النجاح في الأشهر الأخيرة من السنة. بالإجمال تتفق الأفلاك على تمتين أوضاعك المهنية وتطوير أعمالك وفرض إرادتك في مجالات كثيرة.برج الحوتتحمل لك السنة هذه الإنجازات والأحلام واللقاءات الحلوة والإرتياح النفسي الذي طالما بحثت عنه. وتغمرك الكواكب السريعة بخيراتها في السنة هذه. تُحسن في الوقت هذا الأداء وتُطلق المشاريع وتُنهي كل ما يُزعجك، وتُنمّي مواهبك وتُحوّل بعض الأفكار إلى إنجازات وبعض الأمنيات إلى حقائق.